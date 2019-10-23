"Трансмашхолдинг" интересуется поставкой 250 вагонов для метро в Каире

"Мы производим технику и вагоны метро в частности на уровне лучших мировых аналогов, а зачастую, даже опережаем по некоторым параметрам, поэтому можем выполнить любой заказ. Будем поставлять те вагоны, которые будут соответствовать требованиям каирского метрополитена. Там есть несколько линий и несколько конкурсов. Речь идет о 250 вагонах, которые нужно произвести и поставить на третью линию", - рассказал Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.