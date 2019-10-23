Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T03:00Z
https://ria.ru/20191023/1560092111.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/26/1560062655_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_6d4667224ca0c394e687e53e8dca1f65.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Пенс заявил, что силы курдов вывели из зон безопасности в Сирии

02:51 23.10.2019 (обновлено: 03:00 23.10.2019)
417
© РИА Новости / Сергей МамонтовВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-президент США Майк Пенс
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что силы курдов выведены из зоны безопасности в Сирии, дискуссии с Турцией о постоянном перемирии в САР продолжаются.
"Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных. Перед тем как я сюда пришел, наша команда продолжала консультации с обеими сторонами (курдами и турками – ред.) в надежде на то, что скоро будет достигнуто постоянное перемирие. Эти дискуссии ведутся", - заявил Пенс, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.
Он добавил, что есть "возможности для прочного перемирия".
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
150031
Обсудить 0
Война в СирииМайк ПенсТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал "хорошие новости" по Сирии, Турции и Ближнему Востоку
РИА
Новости
Дамаск
Эксперт считает, что курды будут вынуждены вернуться под начало Дамаска
Военнослужащий сирийской правительственной армии
Сенатор из США назвал "опасным партнерством" контакты РФ и Турции по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Лента
новостей
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Россия поможет выполнению соглашения Анкары и Дамаска, заявил Чавушоглу
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж
Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные за нарушение российской границы
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Сенатор Пол Рэнд
Сенатор Пол считает, что США должны начать говорить с Асадом
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы)
Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
Американский военнослужащий в Сирии
Экс-сотрудник госдепа: США стоит сделать "работу над ошибками" по Сирии
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
США в курсе заявления Эрдогана о желании обладать ядерным оружием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
Лента новостейМолния