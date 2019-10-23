Пенс заявил, что силы курдов вывели из зон безопасности в Сирии

"Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных. Перед тем как я сюда пришел, наша команда продолжала консультации с обеими сторонами (курдами и турками – ред.) в надежде на то, что скоро будет достигнуто постоянное перемирие. Эти дискуссии ведутся", - заявил Пенс, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.