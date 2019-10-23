ОАГ проверит протоколы и данные президентских выборов в Боливии

"Настоящим подтверждаю, что принимаю приглашение к контролю прозрачности и легитимности электорального процесса. Генеральный секретариат ОАГ посредством своей наблюдательной миссии приступит к анализу процесса выборов, включающему верификацию подсчётов, безопасности хранения и передачи данных, статистических аспектов", - говорится в документе.

Ранее ОАГ, наблюдавшая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчета голосов. Правительство Боливии предложило миссии ОАГ перепроверить протоколы голосования, заявляя о своей заинтересованности в чистоте избирательного процесса.

В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.