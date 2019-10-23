Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
На них полицейские осматривают место происшествия.
По данным следствия, инцидент произошел между несколькими местными жителями. Участники конфликта, возникшего из-за земель для выпаса скота, использовали охотничьи ружья. Двое находятся в реанимации, трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства случившегося.