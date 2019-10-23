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РИА Новости

Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области

02:20 23.10.2019 (обновлено: 12:00 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
На них полицейские осматривают место происшествия.
По данным следствия, инцидент произошел между несколькими местными жителями. Участники конфликта, возникшего из-за земель для выпаса скота, использовали охотничьи ружья. Двое находятся в реанимации, трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Вчера, 20:40РИА Новости
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ха-ха! Не поделили земельку? То ли ещё будет. Большевики и коммунисты были не так глупы, как их сейчас усиленно стараются охарактеризовать, а вот демократы и либералы были и есть тупые - это доказывает даже настоящее время.
23 октября, 04:21
ВпВсё помню! Дедушка
145000212
Грузины с осетинами русскую землю не поделили.
23 октября, 04:02
sizif8
981512315
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