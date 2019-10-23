Вице-председатель Верховного избирательного суда Боливии покинул пост

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-председатель Верховного избирательного суда Боливии Антонио Костас подал в отставку на фоне протестов в стране, связанных с подсчетом голосов после президентских выборов.
"Настоящим письмом я даю вам знать о своей отставке с поста члена Верховного избирательного суда", - говорится в письме Костаса на имя вице-президента Боливии Альваро Линеры, опубликованном в издании Pagina Siete.
По словам вице-председателя, его отставка связана с "решением Верховного избирательного суда прекратить публикацию предварительных результатов выборов", в принятии которого он не участвовал.
Он также выразил надежду, что "социальные потрясения", вызванные этим решением, скоро закончатся.
Ранее Организация американских государств, наблюдающая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчета голосов.
Правительство Боливии предложило ОАГ проверить протоколы голосования на выборах президента.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.