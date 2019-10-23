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РИА Новости

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию из США нет

02:01 23.10.2019 (обновлено: 04:58 23.10.2019)
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть сложности, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. В настоящее время она находится в тюрьме Таллахасси в штате Флорида.

"После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки", - говорится в комментарии Антонова на странице российского посольства в Facebook.

Отмечается, что российская дипмиссия направила в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной в Россию.
Мария Бутина
Вчера, 18:35Радио Sputnik
Слуцкий предположил, когда Бутина вернется в Россию
"Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются. Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в госдепе обещали держать в курсе происходящего", - заявил посол.
В то же время он отметил, что предыдущий опыт возвращения граждан в Россию из США свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с "определенными сложностями".

"Прежде всего это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием/отсутствием свободных мест на авиарейсах. Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки", - указал Антонов.

Во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной сообщил, что после освобождения 25 октября она планирует прилететь в Россию в течение трех дней.
Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Мария Бутина
19 октября, 11:29РИА Новости
В МИД надеются, что Бутина вернется в Россию в целостности и сохранности
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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