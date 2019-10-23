Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию из США нет

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть сложности, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. В настоящее время она находится в тюрьме Таллахасси в штате Флорида.

"После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки", - говорится в комментарии Антонова на странице российского посольства в Facebook.

Отмечается, что российская дипмиссия направила в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной в Россию.

"Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются. Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в госдепе обещали держать в курсе происходящего", - заявил посол.

В то же время он отметил, что предыдущий опыт возвращения граждан в Россию из США свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с "определенными сложностями".

"Прежде всего это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием/отсутствием свободных мест на авиарейсах. Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки", - указал Антонов.

Во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной сообщил, что после освобождения 25 октября она планирует прилететь в Россию в течение трех дней.