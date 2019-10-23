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РИА Новости

Белый дом ответил на сообщения о требовании Трампом услуги от Зеленского

01:49 23.10.2019 (обновлено: 02:13 23.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм настаивает, что президент США Дональд Трамп не требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского "услугу за услугу" и в целом не сделал "ничего плохого".
Во вторник газета Washington Post опубликовала выступление и. о. посла Соденинных Штатов на Украине Билла Тейлора перед конгрессом, в ходе которого дипломат заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, было условием для встречи Трампа с Зеленским.
"Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)", - говорится в заявлении Гришэм, которая повторяет позицию Трампа, много раз им озвученную ранее.
По ее словам, такая "чушь" продолжается каждый день и на нее тратится все больше "средств и времени налогоплательщиков".
В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи.
Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:18РИА Новости
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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