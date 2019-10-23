Белый дом ответил на сообщения о требовании Трампом услуги от Зеленского

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм настаивает, что президент США Дональд Трамп не требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского "услугу за услугу" и в целом не сделал "ничего плохого".

Во вторник газета Washington Post опубликовала выступление и. о. посла Соденинных Штатов на Украине Билла Тейлора перед конгрессом, в ходе которого дипломат заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, было условием для встречи Трампа с Зеленским.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)", - говорится в заявлении Гришэм, которая повторяет позицию Трампа, много раз им озвученную ранее.

По ее словам, такая "чушь" продолжается каждый день и на нее тратится все больше "средств и времени налогоплательщиков".

В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи.