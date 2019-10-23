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РИА Новости

Британский самолет провел разведку у границ Калининградской области

01:40 23.10.2019 (обновлено: 01:41 23.10.2019)
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© Sgt Si Pugsley, ВВС ВеликобританииСамолет-разведчик Boeing RC-135W ВВС Великобритании
Самолет-разведчик Boeing RC-135W ВВС Великобритании
© Sgt Si Pugsley, ВВС Великобритании
Самолет-разведчик Boeing RC-135W ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании произвел разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, был замечен в 17.25 мск у границы Калининградской области.
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, западные страны отказываются прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Королевские военно-воздушные силы ВеликобританииКалининградская областьРоссияВ мире
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