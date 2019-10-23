Британский самолет провел разведку у границ Калининградской области

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании произвел разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, был замечен в 17.25 мск у границы Калининградской области.
17:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 22, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, #Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер #ZZ666 , взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), совершает разведывательный полёт вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #RAF pic.twitter.com/tWqmRYUmRF
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, западные страны отказываются прекращать разведывательные операции у российских рубежей.