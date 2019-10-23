Британский самолет провел разведку у границ Калининградской области

Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, был замечен в 17.25 мск у границы Калининградской области.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.