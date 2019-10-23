Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле

КАИР, 23 окт – РИА Новости. МИД Египта выразил удивление высказываниями лауреата Нобелевской премии мира премьера Эфиопии Абия Ахмеда, который заявил о готовности собрать миллионную армию для защиты строящейся плотины "Возрождение", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Египет глубоко потрясен, с тревогой и сильным разочарованием следит за опубликованными в СМИ заявлениями, приписываемыми премьер-министру Абию Ахмеду", - отмечается в документе МИД.

Ранее эфиопский премьер, выступая перед парламентом, заявил, что если возникнет необходимость воевать за строящуюся плотину "Возрождение", то его страна готова мобилизовать для этого миллион человек, сообщает телеканал "Аль-Арабия". Но при этом премьер подчеркнул, что единственным способом решения этой проблемы остается мирный диалог.

В то же время, Египет считает такую постановку вопроса неприемлемой и призывает избегать упоминания "военных вариантов решения проблемы плотины".

"Египет удивлен такими заявлениями, которые прозвучали всего через несколько дней после присуждения эфиопскому премьеру Нобелевской премии мира", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен обсудить проблему плотины "Возрождение" с эфиопским премьером на саммите "Россия-Африка" в Сочи.

В свою очередь МИД Египта сообщил, что США пригласили министров иностранных дел Эфиопии, Египта и Судана обсудить проблему плотины в Вашингтоне. Египет это предложение принял.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.

После провала очередных переговоров Египет призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора по плотине.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине "Ан-Нахда" - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.