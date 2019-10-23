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РИА Новости

Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле

01:37 23.10.2019
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
КАИР, 23 окт – РИА Новости. МИД Египта выразил удивление высказываниями лауреата Нобелевской премии мира премьера Эфиопии Абия Ахмеда, который заявил о готовности собрать миллионную армию для защиты строящейся плотины "Возрождение", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Египет глубоко потрясен, с тревогой и сильным разочарованием следит за опубликованными в СМИ заявлениями, приписываемыми премьер-министру Абию Ахмеду", - отмечается в документе МИД.
Ранее эфиопский премьер, выступая перед парламентом, заявил, что если возникнет необходимость воевать за строящуюся плотину "Возрождение", то его страна готова мобилизовать для этого миллион человек, сообщает телеканал "Аль-Арабия". Но при этом премьер подчеркнул, что единственным способом решения этой проблемы остается мирный диалог.
В то же время, Египет считает такую постановку вопроса неприемлемой и призывает избегать упоминания "военных вариантов решения проблемы плотины".
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
21 октября, 14:23Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
"Египет удивлен такими заявлениями, которые прозвучали всего через несколько дней после присуждения эфиопскому премьеру Нобелевской премии мира", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен обсудить проблему плотины "Возрождение" с эфиопским премьером на саммите "Россия-Африка" в Сочи.
В свою очередь МИД Египта сообщил, что США пригласили министров иностранных дел Эфиопии, Египта и Судана обсудить проблему плотины в Вашингтоне. Египет это предложение принял.
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
12 марта 2018, 14:58РИА Новости
В МИД обсудили с послом Египта справедливое распределение вод Нила
После провала очередных переговоров Египет призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора по плотине.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине "Ан-Нахда" - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов. Эти документы дают Египту и Судану право на 87% нильских вод.
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