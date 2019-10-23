Власти Чили четвертый день подряд вводят комендантский час из-за протестов

"Штаб национальной обороны по столичному региону информирует граждан о том, что во вторник, 22 октября, будет введен комендантский час с 20.00 (02.00 мск 23 октября) до 5.00 часов (11.00 мск) среды 23 октября", - сообщается в Twitter армии Чили.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.