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РИА Новости

В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции

01:02 23.10.2019 (обновлено: 01:29 23.10.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Вопрос о санкциях был поднят на слушаниях в верхней палате конгресса во вторник. Заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер заявил, что Госдепартамент пока не определился, подпадает ли покупка Турцией С-400 под действие американского закона CAATSA, который предусматривает введение ограничений.
"Этот вопрос сейчас рассматривается в рамках процесса (реализации закона). Не могу забегать вперед каких-либо решений относительно санкций по CAATSA", - заявил Палмер, отвечая на вопрос сенатора-демократа Боба Менендеса.
На уточняющий вопрос, считается ли такая покупка "существенной транзакцией" с Россией, против которой и был введен закон, представитель госдепартамента не смог дать пояснение, сообщив лишь, что именно это сейчас выясняют в ведомстве.
"Вау! Какой сигнал мы посылаем миру!.. Если покупка С-400 не является существенной военной транзакцией из России, тогда ничто ей не является", - возмутился Менендес, который был одним из авторов закона.
Вашингтон ранее требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. После начала поставок российских комплексов США исключили Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35.
Кроме того, американские власти угрожают ввести санкции в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Последний этап поставок в Турцию С-400 ожидается в ноябре-декабре, сообщил ранее президент страны Тайип Эрдоган.
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