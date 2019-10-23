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РИА Новости

Хасбулатов прокомментировал слова Горбачева о победителях в холодной войне

00:53 23.10.2019 (обновлено: 11:14 23.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновРуслан Хасбулатов
Руслан Хасбулатов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в эфире НСН прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о победителях в холодной войне, согласившись с его мнением.
Ранее бывший советский лидер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил о том, что завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой.
Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год
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"Победа действительно была общая. И Запад вовсе не ожидал тогда падения СССР. Они были потрясены падением СССР. Да, ослабления Союза добивались, но ликвидации — нет. Это сейчас пытаются так представить", — отметил политик.
Хасбулатов, занимавший при Горбачеве должность заместителя председателя Верховного совета РСФСР, согласился с его мнением, что вплоть до подписания Беловежских соглашений западные страны воспринимали окончание холодной войны как общемировую победу.
"Уже потом Запад присвоил себе победу не просто в холодной войне, но и то, что они якобы сумели переиграть такого мощного политического и экономического соперника, как СССР", — добавил Хасбулатов.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. 26 марта 1989
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Холодная война (1946-1991)Михаил ГорбачевРоссияСССРСШАРуслан ХасбулатовВ мире
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23 октября, 03:58
InGood FitRu
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Не США победили в холодной войне а Горбачев нас предал и сдал врагу, попутно убив голодом, холодом и безнадегой миллионы сограждан ..
23 октября, 07:16
AKAndrew Key
8300001
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