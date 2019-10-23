Хасбулатов прокомментировал слова Горбачева о победителях в холодной войне

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в эфире Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в эфире НСН прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о победителях в холодной войне, согласившись с его мнением.

Ранее бывший советский лидер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил о том, что завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой.

"Победа действительно была общая. И Запад вовсе не ожидал тогда падения СССР. Они были потрясены падением СССР. Да, ослабления Союза добивались, но ликвидации — нет. Это сейчас пытаются так представить", — отметил политик.

Хасбулатов, занимавший при Горбачеве должность заместителя председателя Верховного совета РСФСР, согласился с его мнением, что вплоть до подписания Беловежских соглашений западные страны воспринимали окончание холодной войны как общемировую победу.