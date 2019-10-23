Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН

Выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. На смене 36-летнему мужчине стало плохо, однако предпринимательница, как утверждается, запретила вызывать врачей и распорядилась, чтобы сотрудники разошлись по домам. На следующий день тело мужчины обнаружили в 125 километрах от его работы.

Прокуратура выдвинула против хозяйки предприятия обвинения в том, что она не оказала своему сотруднику помощь.

Ранее в СМИ появилась информация, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от "заробитчан".

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.