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РИА Новости

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

00:50 23.10.2019 (обновлено: 12:05 23.10.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Выходец из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов в окрестностях города Новый Томышль. На смене 36-летнему мужчине стало плохо, однако предпринимательница, как утверждается, запретила вызывать врачей и распорядилась, чтобы сотрудники разошлись по домам. На следующий день тело мужчины обнаружили в 125 километрах от его работы.
Прокуратура выдвинула против хозяйки предприятия обвинения в том, что она не оказала своему сотруднику помощь.
Опрос об отношении поляков к мигрантам с Украины
24 декабря 2018, 20:20РИА Новости
Поляки рассказали, как относятся к украинским заробитчанам
Ранее в СМИ появилась информация, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от "заробитчан".
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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ПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отличный пример настоящего отношения к Украине.
23 октября, 01:00
МСМаксим Солдусов
9120303
Ну вот, вот пример того, как надо относится к вукраинцам, чтобы они вас любили и уважали! А то всё сю-сю да сю-сю, все-таки братья, все-таки люди... в мире как раз вот это - норма. Японцы вот тоже очень любят и уважают американцев... после того как те на них ядерную бомбу сбросили, и военных баз на каждом острове понаставили.
23 октября, 03:57
ПЧПавел Чурсин
7220005
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