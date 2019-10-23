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РИА Новости

Российский дипломат: Москва не несет ответственности за развал ДРСМД

00:42 23.10.2019
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© РИА Новости / Минобороны РФБоевой пуск ракеты
Боевой пуск ракеты
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты. Архивное фото
ООН, 23 окт – РИА Новости. Россия не несет ответственности за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Дипломат отреагировал на неоднократно звучавшие в зале обвинения в адрес РФ в том, что ДРСМД прекратил существование.
"Еще раз со всей ответственностью заявляю об абсурдности и беспочвенности таких обвинений", - сказал Белоусов.
Он напомнил, что именно Россия предпринимала все возможные политико-дипломатические усилия для урегулирования возникших в связи с договором озабоченностей.
Как указал дипломат, США развалили ДРСМД, чтобы дать "зеленый свет" бесконтрольному наращиванию своего ракетно-ядерного потенциала.
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По его лсовам, государства, которые обвиняют Россию в сломе ДРСМД, на самом деле пытаются заставить РФ "отвечать за свою политическую глухоту, политическую близорукость, за то, что когда нужно было поднять голос, они предпочли трусливо промолчать, прикрывшись процессуальными отговорками".
"Нас пытаются обвинить, что многие государства, особенно европейские, предпочли трансатлантическую солидарность вопросам европейской и международной безопасности. Россия не может нести ответственность за это и не собирается этого делать", - подчеркнул Булоусов.
"Единственный, кто виноват в сломе ДРСМД - это США и те страны, которые по непонятным нам причинам стали соучастниками этого трагического события", - добавил он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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