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РИА Новости
Война в Сирии

Экс-сотрудник госдепа: США стоит сделать "работу над ошибками" по Сирии

00:35 23.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. США необходимо сделать "работу над ошибками" по действиям в Сирии, чтобы в дальнейшем быть полезными в этой стране, считает бывший сотрудник госдепартамента Мэтью Хоу.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
"Успех перемирия будет зависеть от внешних и внутренних факторов. Внешние силы в лице США, России, Ирана, Израиля и других должны стремиться сохранить хрупкое равновесие и не допустить конфронтации, используя свое влияние, чтобы сирийский конфликт не вступил вновь в активную стадию", - сказал Хоу РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько режим прекращения огня в Сирии может быть эффективным.
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Он считает, что США "могут быть эффективными и полезными в Сирии, продолжая делать то, что они и делают в последнее время". По его словам, сделать это можно "не обостряя конфликт, не продолжая оказывать военную помощь различным группировкам, в том числе исламистским группировкам, а также признавая недостатки в политике США, которые подтолкнули Сирию к тому состоянию, в котором она находится сейчас".
Эксперт подчеркнул, что никто с самого начала не строил иллюзий по поводу положения курдов в Сирии. "Турция никогда не собиралась позволить курдам сохранить территорию, которую они захватили в Сирии. Это было ясно уже много лет и об этом говорили многие эксперты. Опасность вторжения Турции в Сирию была хорошо известна и признана теми, кто критиковал политику США в Сирии", - заявил он.
"Надеюсь, перемирие будет сохранено. Сирийский народ, все жители Сирии уже достаточно пострадали", - резюмировал эксперт.
Хоу 12 лет работал за рубежом, в ВМС США, Пентагоне и госдепартаменте. Более десяти лет он является старшим научным сотрудником Центра по международной политике в Вашингтоне. Он покинул госдеп в знак несогласия с внешней политикой США.
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