В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат по скоростному поеданию шаурмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Первый открытый чемпионат, в рамках которого участникам предстоит на скорость съесть шаурму, состоится в среду в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель "ДонЭкспоцентр", на базе которого пройдет мероприятие.

"В чемпионате примут участие около 30 участниц и участников старше 18 лет. Поедание шаурмы на скорость будет проводиться одновременно среди всех участников", - сказал он.

Собеседник уточнил, что шаурма была выбрана в качестве блюда потому, что является очень популярным южным стритфудом. Победители получат призы и грамоты.