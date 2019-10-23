Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T00:30Z
https://ria.ru/20191023/1560091043.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:664:4906:3424_1036x0_80_0_0_727581dac3211349c38cfc5c2f09f8d2.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат по скоростному поеданию шаурмы

00:30 23.10.2019
1019
© Fotolia / sarymsakov.comШаурма
Шаурма
© Fotolia / sarymsakov.com
Шаурма. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Первый открытый чемпионат, в рамках которого участникам предстоит на скорость съесть шаурму, состоится в среду в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель "ДонЭкспоцентр", на базе которого пройдет мероприятие.
"В чемпионате примут участие около 30 участниц и участников старше 18 лет. Поедание шаурмы на скорость будет проводиться одновременно среди всех участников", - сказал он.
Собеседник уточнил, что шаурма была выбрана в качестве блюда потому, что является очень популярным южным стритфудом. Победители получат призы и грамоты.
Чемпионат будет организован в рамках выставки производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности "Ростов Гостеприимный", которая состоится с 23 по 25 октября. В рамках выставки также пройдут дегустации и кулинарные мастер-классы.
Торговая точка по продаже шаурмы в Москве
30 августа, 12:14РИА Новости
Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве
0622219
Обсудить 1
Ростов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Работа районной ветеринарной станции
В Челябинске пожаловались на ветеринара, лечащего животных вместо усыпления
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Полицейский
Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, заявили в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Лента новостейМолния