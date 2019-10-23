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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт считает, что курды будут вынуждены вернуться под начало Дамаска

00:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
АЛЕППО, 23 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдское руководство, оставшись без поддержки США и на фоне соглашений России и Турции, вынуждено начать переговоры с Дамаском и отказаться от планов федерализации и автономии, рассказал РИА Новости член политического отдела национал-социалистической партии Сирии Слейман Халиль.
Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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"Сегодня соглашения России и Турции не оставило курдам выбора. Мечты об автономной администрации и федерации в составе Сирии остались в прошлом. У них ограниченный выбор. После ухода США все закончилось. Сирийское государство сегодня - гарант мирной жизни проживающих на ней народов. У них нет другого выбора. План с союзом с США сошел на нет. Сегодня у курдов нет выбора, кроме как вернуться под крыло государства", - сказал Халиль.
По мнению собеседника агентства, договор между Москвой и Анкарой говорит об успехе роли России и снижении роли США на Ближнем Востоке. Россия сегодня играет важную роль в политическом и военном плане и может ответственно выступать в роли посредника, считает он.
"Это успех российской политики, и мы как сирийцы полностью приветствуем данную позицию, особенно учитывая факт распространения сирийской армии на всей территории страны. Армия является единственным гарантом целостности страны", - подчеркнул Халиль.
Отвечая на вопрос о решении Вашингтона вывести свои силы с северо-востока Сирии, Халиль отметил, что действия США изначально были понятны для всех сторон, втянутых в сирийский конфликт. Вашингтон дал понять, что у него в САР нет друзей, а есть лишь свои "прагматичные интересы".
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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