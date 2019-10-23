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РИА Новости
Культура

Скарлетт Йоханссон рассказала о судьбе Черной вдовы

03:41 23.10.2019
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© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон уточнила, что Черная вдова действительно умерла в конце "Мстителей: Финал". Она сообщила об этом в эфире телепередачи Tonight Show с Джимми Фэллоном, сообщает Daily Mail.
Актриса поклялась, что ее героиня пожертвовала с собой в конце фильма, вышедшего на большой экран в апреле, и подчеркнула, что кончину Черной вдовы она сама пережила как катарсис.
"Для меня это было необходимое завершение, я была совершенно без сил после этой картины — и эмоционально, и буквально", - добавила Йоханссон.
Многие фанаты не хотели поверить, что Черной вдовы больше нет, и пытались убедить актрису, что она продолжает жить где-то в параллельной вселенной.
"Но нет, думаю, что смертью все для нее закончилось", - повторила Йоханссон.
Звезда также поделилась, что съемки приквела под названием "Черная вдова" уже завершились. Фильм предположительно выйдет 1 мая 2020 года.
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