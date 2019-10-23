Скарлетт Йоханссон рассказала о судьбе Черной вдовы

Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"

© Walt Disney Pictures / Marvel (2016) Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон уточнила, что Черная вдова действительно умерла в конце "Мстителей: Финал". Она . Скарлетт Йоханссон уточнила, что Черная вдова действительно умерла в конце "Мстителей: Финал". Она сообщила об этом в эфире телепередачи Tonight Show с Джимми Фэллоном, сообщает Daily Mail.

Актриса поклялась, что ее героиня пожертвовала с собой в конце фильма, вышедшего на большой экран в апреле, и подчеркнула, что кончину Черной вдовы она сама пережила как катарсис.

"Для меня это было необходимое завершение, я была совершенно без сил после этой картины — и эмоционально, и буквально", - добавила Йоханссон.

Многие фанаты не хотели поверить, что Черной вдовы больше нет, и пытались убедить актрису, что она продолжает жить где-то в параллельной вселенной.

"Но нет, думаю, что смертью все для нее закончилось", - повторила Йоханссон.