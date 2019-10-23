Шэрон Стоун объяснила, почему "Основной инстинкт" сегодня не сняли бы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Шэрон Стоун сомневается в том, что культовый фильм 1992 года мог быть снят в 2019, . Шэрон Стоун сомневается в том, что культовый фильм 1992 года мог быть снят в 2019, заявила актриса в интервью журналу Allure.

"Я думаю, что "Основной инстинкт" был снят в нужный момент времени, он выразил все наши страхи и сомнения, тогда женщины только начинали борьбу за свои права", — отметила Стоун.

"Это и сегодня интригующий фильм, но можно ли его снять сейчас? Я сомневаюсь, что он стал бы сенсацией, как в то время", — поделилась актриса.

В "Основном инстинкте", известном своими откровенными сценами, у детектива (Майкл Дуглас) завязываются отношения с главной подозреваемой в убийстве, которое он расследует.