Шэрон Стоун объяснила, почему "Основной инстинкт" сегодня не сняли бы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Шэрон Стоун сомневается в том, что культовый фильм 1992 года мог быть снят в 2019, заявила актриса в интервью журналу Allure.
"Я думаю, что "Основной инстинкт" был снят в нужный момент времени, он выразил все наши страхи и сомнения, тогда женщины только начинали борьбу за свои права", — отметила Стоун.
"Это и сегодня интригующий фильм, но можно ли его снять сейчас? Я сомневаюсь, что он стал бы сенсацией, как в то время", — поделилась актриса.
В "Основном инстинкте", известном своими откровенными сценами, у детектива (Майкл Дуглас) завязываются отношения с главной подозреваемой в убийстве, которое он расследует.
"Когда я начинала свою карьеру, нам было позволено сидеть только двумя способами: либо скрестив ноги, либо убрав их под стул <…> визажист наносил на мое лицо килограммы грима и мне приходилось каждый день его смывать: я не могла выбрать визажиста сама, и даже на афише фильма не было моего имени", — рассказала еще звезда.
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