Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд

"Сейчас все хотят быть в курсе последних новостей из мира поп-культуры, поэтому ищут информацию в любое время и с любого устройства. Часто они забывают о безопасности, и в погоне за чем-то интересным переходят по подозрительным ссылкам", — прокомментировал научный сотрудник компании по кибербезопасности, проводившей исследование, Радж Самани.