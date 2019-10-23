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РИА Новости

Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи

08:00 23.10.2019 (обновлено: 09:54 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Первый саммит "Россия — Африка" называют грандиозным внешнеполитическим мероприятием. На него съехались почти все лидеры одного из крупнейших материков. Почему Москва считает эту часть суши территорией возможностей и каковы шансы составить конкуренцию Западу и Китаю в сотрудничестве с африканскими странами, разбиралось РИА Новости.

Пугающий континент

Африка, где проживает более миллиарда человек, богата месторождениями алмазов, золота и нефти. Многие годы за право осваивать эти природные ресурсы конкурируют США, Китай и Европа.
Однако в мировые новости Африка попадает, когда речь идет об эпидемиях, войнах или экономических кризисах. Единственным позитивом в восприятии материка в последние годы стала сфера туризма. Но и здесь много предрассудков: страшные болезни, разгул криминала, дикие животные, необычные культурные нравы местных жителей.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЖитель Гондэра. Эфиопия
Житель Гондэра. Эфиопия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Житель Гондэра. Эфиопия
Впрочем, кругозор самих африканцев о внешнем мире тоже зачастую формируется на основе стереотипов. Если о Европе и Америке они что-то знают из истории колониального раздела, то представления о России весьма ограниченны.
Открывающийся в Сочи саммит "Россия — Африка" нацелен как раз на то, чтобы политики, бизнесмены и просто граждане больше узнали друг о друге. В центре внимания — экономическое сотрудничество, но повестка форума этим не ограничивается.
Энергетика, наука, образование, транспортная инфраструктура, инвестиции и даже жилищное строительство — все эти вопросы участники саммита будут обсуждать 23 и 24 октября.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия — Африка" в Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия — Африка" в Сочи

Традиционные связи

На саммит "Россия — Африка" прибыли лидеры более сорока африканских государств. Сопровождают их представители бизнеса, государственных структур и межправительственных организаций. Среди них — делегация Африканского союза. За столь солидный состав участников саммит задолго до начала стали называть "беспрецедентным" и "знаковым".
Первое пленарное заседание форума пройдет в сочинском парке науки и искусств "Сириус". Откроют его президенты России и Египта. Предварительно они проведут двусторонние переговоры. Помимо вопросов торгово-экономического сотрудничества, лидеры обсудят возможное возобновление чартерного авиасообщения, приостановленного в конце 2015-го после крушения российского самолета А-321 над Синайским полуостровом.
Еще одна тема, которую затронут Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, связана с Ближним Востоком. Главы государств обсудят, как не допустить перетекания террористов "Исламского государства"* из Сирии на Черный континент. Причем, по словам российского президента, инициатива сотрудничать в сфере безопасности исходит, как правило, от самих африканских стран.
"Они понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом", — говорил Путин в преддверии саммита.
Предотвращение экстремистских угроз — важный, но не единственный стимул для контактов российских и африканских силовиков. Нелегальная миграция, контрабанда и наркотрафик — проблемные сферы в Африке, где опыт Москвы всегда востребован.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЖители Лалибэлы. Эфиопия
Жители Лалибэлы. Эфиопия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Жители Лалибэлы. Эфиопия
"Традиции нашего военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни. Оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость", — отметил президент.
Более тридцати стран Африки, по словам Путина, имеют соглашения с Москвой в сфере ВТС. Договоренности предполагают поставки на континент "широкой номенклатуры вооружений", подготовку солдат и техническое обслуживание военной техники.
"Конечно, часть вооружений передается на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира", — подчеркнул Путин.
На саммите "Россия — Африка" ожидается подписание соглашения в военной сфере с еще одной страной — Нигерией.
Ухуру Кениата
16 октября, 11:16Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия — Африка

Африканские горизонты России

Идея провести в России крупное мероприятие с участием лидеров африканских стран возникла еще в девяностые годы. Однако в силу возникших экономических проблем Москва тогда свернула сотрудничество. В некоторых государствах даже были закрыты российские посольства и консульства. В упадок пришли экономические и культурные связи.
О возвращении в Африку в Кремле задумались в середине нулевых. Тогда же состоялось первое турне Путина по странам региона. Президент посетил Алжир, Ливию, Египет, Нигерию, Намибию и Анголу. В декабре 2011 года в эфиопской столице — Аддис-Абебе — прошел первый российско-африканский деловой форум.
"В советский период в отношениях Москвы с Эфиопией, впрочем, как и с другими африканскими странами, присутствовал элемент патернализма. Он был обусловлен холодной войной, когда одна мощная держава, СССР, противостояла другой — США. Помощь Африке выделялась не по экономическим, а по политическим мотивам", — поделился своим мнением с РИА Новости Евгений Терехин, посол России в Эфиопии и полпред нашей страны в Африканском союзе.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПосол РФ в Эфиопии Евгений Терехин
Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин
На новый уровень отношения России и африканских государств, по словам Терехина, вышли в начале тысячелетия. Нынешний этап сотрудничества посол характеризует как "взаимовыгодное партнерство". При этом полагает, что связи между странами могли бы развиваться активнее.
"Уровень экономического сотрудничества между Россией и Эфиопией сейчас колеблется от ста до двухсот миллионов долларов. Он мог бы быть выше, но часто мешают стереотипы. Российские бизнесмены плохо знают Африку, видят в ней только войну, разруху, голод. Отсюда боязнь инвестировать. Зато китайские и индийские предприниматели здесь очень активны", — объясняет Терехин.
Посол выразил надежду на то, что саммит "Россия — Африка" станет мощным стимулом для экономического взаимодействия.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЩит с символикой экономического форума и саммита "Россия — Африка" в Сочи
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Щит с символикой экономического форума и саммита "Россия — Африка" в Сочи

Прагматизм вместо давления

Говоря о заинтересованности России развивать связи с Африканским континентом, Владимир Путин отметил важность взаимной выгоды и уважения.
"Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях. Мы нацелены вместе с африканскими партнерами отстаивать общие экономические интересы", — высказался российский лидер.
Затронул Путин и причины реструктуризации долгов, образовавшихся еще в советское время.
"Россия списала африканским странам советские долги на сумму в 20 миллиардов долларов. Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма. Многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа", — пояснил президент.
Путин подчеркнул, что сейчас все кредиты Африке выдаются на рыночных условиях. Причем такое взаимовыгодное партнерство уже приносит неплохие результаты.
Так, в подготовленном к саммиту исследовании "Россия — Африка: долгосрочное торгово-экономическое партнерство" отмечается, что это единственный регион, который в условиях антироссийских санкций наращивал импорт из нашей страны.
"Если тенденция сохранится, Россия в скором времени увеличит свою долю в общем импорте Африки. Продукция сельскохозяйственного машиностроения, автомобили и зерновые — приоритетные направления", — говорится в докладе.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
21 октября, 16:39Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия — Африка
Не менее интересным может оказаться сотрудничество по линии ЕАЭС — Африка. Большинство стран Черного континента уже имеют опыт участия в интеграционных союзах.
"В конечно счете все эти программы нацелены на одно — помочь африканцам самим решать существующие проблемы, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой", — подчеркнул Путин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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АфрикаАлжир (республика)ЛивияСочиРоссияЭфиопияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
Популярные комментарии
В России сначала бы навели порядок, зарплата пенсия, ну как всегда.... Бегут впереди паровоза
23 октября, 10:49
Рудольф Москалев
10002026
В Сочи соберутся все потенциальные африканские нахлебники .
23 октября, 10:12
vecher vecher
5210127
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