"Европа от нас отвернется". Почему забуксовала люстрация на Украине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Европейский суд по правам человека встал на сторону украинских чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти". Люстрацию многие в стране расценивают как политическую месть. В других государствах "чистки" уже позволяли победителям сводить счеты с проигравшими. Но даже отмена скандального закона на Украине ничего не изменит. Команда нового президента Владимира Зеленского все равно настроена отправить на нары своих предшественников.

Избирательная чистка

Дело "Полях против Украины", объединившее четыре иска от украинских граждан, уволенных в 2014-м по закону о люстрации, завершилось в пользу бывших чиновников. ЕСПЧ признал, что Киев своими действиями нарушил "Право на справедливое судебное разбирательство" Европейской Конвенции, а также конституционное "Право на уважение частной и семейной жизни". Бывшие госслужащие также получат денежные компенсации в размере нескольких тысяч евро.

Решение европейских судей Киеву не понравилась — закон "Об очищении власти" был удобным инструментом борьбы с противниками. И сейчас генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сетует, что уволенные работники прокуратуры (а именно там работали иcтцы) могут вернуться на свои места. Чтобы такое не повторялось впредь, Рябошапка предложил Раде внести соответствующие изменения в закон.

Пять лет назад само принятие акта "Об очищении власти" сопровождалось аппаратными схватками. Документ писался фактически активистами Майдана. Его действие распространялось на тех, кто занимал руководящие должности при Викторе Януковиче. Под люстрацию, например, попадали председатель Верховной Рады, секретарь Совбеза, председатель правительства, министры, главы силовых ведомств, Национального банка, судьи и члены Высшего совета юстиции – по идее, им всем теперь запрещалось работать в госструктурах.

© РИА Новости / Николай Лазаренко Президент Украины Петр Порошенко подписывает "Закон о люстрации". 2014 год © РИА Новости / Николай Лазаренко Президент Украины Петр Порошенко подписывает "Закон о люстрации". 2014 год

Запрет на занятие должностей касался и тех, "кто были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины, были штатными работниками или негласными агентами в КГБ".

Закон должен был произвести опустошающее действие в рядах чиновников. Но многочисленные уточнения и дополнения оставили многих на местах. Не был, например, люстрирован глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, хотя он учился в институте разведки КГБ. Запрет не коснулся и президента страны Петра Порошенко — он проработал при Януковиче министром экономики менее года.

Критики писали, что норма о минимальном годовом цензе службы при "старом режиме", была введена именно для того, чтобы не создать проблем влиятельным политикам, работавшим в президентство Януковича. Эта норма выводила из-под люстрации и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Миновал "чистки" глава МИД Павел Климкин, а также главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В списке на люстрацию внесли около пяти тысяч человек, но к 2015-му репрессировали около семисот, а потом упоминать об увольнениях из-за неправильного прошлого перестали. Некоторые чиновники просто игнорировали чистку или отбивались от "комиссаров Майдана" в судебном порядке.

Улица, где правили тогда националисты, не довольствовалась законными репрессиями и проводила свои. По стране прокатилась волна "мусорных люстраций". Активисты отлавливали на улице неугодных политиков и бросали их в контейнеры для отходов. Полиция практически не реагировала, глава МВД Арсен Аваков только журил дебоширов: "Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами, не потакайте тупому и спровоцированному желанию судить правом толпы. Еще пара разбитых лиц шуфричей, линчеванных пилипишиних (собирательные имена политиков — Прим. ред.) — и Европа отвернется от нашей революции. Боюсь, что и Америка также".

От расширения люстрации до ее отмены

Несколько лет о люстрации почти не вспоминали, хотя действие закона никто не отменял. Об очищении власти вновь заговорили после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Инициатор скандального нормативного акта, депутат Рады Егор Соболев пытался опротестовать назначение Андрея Богдана главой президентской администрации — ведь тот был люстрирован за работу в правительстве при Януковиче.

Богдан объяснял, что к нему закон применили "абсолютно несправедливо" из-за того, что он раскрыл коррупционную схему, по которой из госбюджета выводились миллиардные суммы. Богдан утверждал, что создатель этой схемы по совместительству - один из авторов закона о люстрации. Но конкретное имя не назвал. Тогда же глава президентской администрации рассказал об уловке, которая позволила многим избежать "чистки": чиновники специально отправлялись в командировки в Донбасс, получали статус участника боевых действий и выводились из-под действия закона о люстрации.

Правда, администрация, которую возглавил Богдан, тоже действовала по шаблонам предшественников. Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона "Об очищении власти" на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го. "Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся ее отменять, мы предлагаем ее усилить", — объяснял свои действия глава государства.

Избежавший первой волны люстрации Павел Климкин заметил, что инициатива нового президента приведет к тому, что в политике помимо Зеленского останется только лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Впрочем, сторонники Зеленского обещают своим политическим противникам проблем не только в рамках закона о люстрации. Бывший замглавы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов требует привлечь к ответственности Порошенко по различным статья уголовного кодекса. Членов команды предыдущего президента Портнов тоже намерен отдать под суд. "Что-то в новостной ленте стало много (бывшего спикера Верховной Рады Андреz) Парубия. Закрывать его пора, в рамках курса на очищение страны. Каждую неделю нужно планомерно избавляться от всего этого бродячего быдла", - рассказал он о том, каким видит будущее своих политических оппонентов.

А олигарх и бизнес-партнер Зеленского Игорь Коломойский объявил, что Порошенко надо готовиться к гражданским искам: "Мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет".

Законное жертвоприношение

Украинский опыт — не первая попытка очистить власть от политиков старого режима. Волна "декоммунизации" в 90-х прокатилась по некоторым республикам бывшего СССР и странам так называемого Восточного блока. К слову, люстрация в переводе с латыни означает "очищение через жертвоприношение".

Последовательнее всего действовали в Чехии, там проверку прошли 140 тысяч человек. Первый президент страны, антикоммунист и диссидент Вацлав Гавел даже попытался снизить размах "политической мести" — прекратить действие соответствующего закона. Но парламент еще в 90-х преодолел вето главы государства.

В соседней Польше чистка сопровождалась скандалами. Выяснилось, что с госбезопасностью сотрудничали многие видные политики, ставшие лидерами антикоммунистического движения. Среди них Александр Квасьневский — теперь уже бывший президент республики. И даже легендарный диссидент, символ сопротивления коммунизму — Лех Валенса.

Другой диссидент-антикоммунист Адам Михник со временем пришел к выводу, что очищение власти "принесло мало практических результатов, но стала причиной многих драм, несчастий и несправедливостей". "Люстрация — это посмертный триумф органов госбезопасности. Ее документам дается такая власть над людьми, какой эта организация не имела и в 37-м году", —отмечал бывший борец с социалистическим режимом.

По иронии судьбы брат Адама Михника — Стефан Михник служил военным судьей, был уволен после десталинизации в Польше, уехал в Швецию. Варшава требовала его выдачи, у дома Стефана Михника проходили демонстрации, участники которых называли его "коммунистическим палачом".

В итоге в 2007-м конституционный суд Польши признал закон о люстрации не соответствующим основному закону страны.

Попытка очистить власть от бывших агентов КГБ привела к политическим скандалам и в Прибалтике. Например, отцы новой литовской независимости — Витаутас Ландсбергис и Казимира Прунскене — сотрудничали с госбезопасностью. По одной из версий, икона антикоммунизма Ландсбергис был поставлен лидером национального движения "Саюдис", именно потому что имел положительные характеристики от чекистов.

Нынешний литовский премьер Саулюс Сквернялис уверен, что "охота на ведьм" может иметь печальные последствия и для самих охотников. "Если объявить Компартию преступной организацией, преступниками автоматически станут все ее члены, среди которых немало действующих политиков", — объяснил он. Это был недвусмысленный сигнал президенту республики Дале Грибаускайте, которая была комсомольской активисткой и членом КПСС.

В Грузии люстрация началась с задержкой — соответствующий закон приняли только в 2011 году. Видимо, из-за того, что процесс был начат поздно, а политическая жизнь и без того отличалась скандалами, последствий у закона практически не было.

"Все постсоветские республики после 1991 года накрыла волна таких настроений: обнародовать личные данные тех, кто сотрудничал со специальными органами", — напоминает в разговоре с РИА Новости бывший спикер парламента и исполняющий обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе. Такие настроения политику понятны, но она всегда выступала против подобной практики.

"Мы видели, что основная часть архива госбезопасности Грузинской ССР была вывезена в Москву. И как у юриста у меня возникли бы вопросы: почему часть картотеки оставили, а часть — эвакуировали? — обращает внимание Бурджанадзе. — Обычно спецслужбы уничтожают или скрывают архивы с данными ценных агентов, а "отработанный материал" могут и сбросить".

Бурджанадзе подчеркивает, что "очищение власти" должно быть именно юридической процедурой, а не сведением счетов. "Есть и чисто моральный аспект — люди, которых хотят люстрировать, служили тому государству, в котором они жили. Если они не совершали преступлений, почему надо их привлекать к ответственности? И мне претит любая кампания с массовыми обвинениями: пусть лучше уйдут от наказания десятки запятнанных в чем-то людей, чем мы сломаем жизнь невинным".

Анализируя скандалы со взаимными обвинениями постсоветских политиков в работе на КГБ, казахстанский политик Марат Шибутов находит рациональное зерно: "Вопрос, на который многие не хотят отвечать: почему КГБ оставил часть архива? Если следовать логике самих люстраторов, то получается так: тот, кто плохо стучал — того госбезопасность сдала, а те, кто исправно доносил на своих знакомых – дела тех увезли в Москву".