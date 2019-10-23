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РИА Новости
Культура

Крис Эванс помог получить новое здание театру, в котором играл в детстве

00:44 23.10.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский актер Крис Эванс помог построить новое здание для молодежного театра в Конкорде (штат Массачусетс, США), в котором начинал актерскую карьеру, сообщает uptoboston.com.
Актер принял участие в торжественной церемонии открытия вместе со своей мамой Лизой Эванс.
© Фото : Concord Youth TheatreАмериканский актер Кристофер Роберт Эванс во время мероприятий молодежного театра в городе Конторд штата Массачусетс
Американский актер Кристофер Роберт Эванс во время мероприятий молодежного театра в городе Конторд штата Массачусетс
© Фото : Concord Youth Theatre
Американский актер Кристофер Роберт Эванс во время мероприятий молодежного театра в городе Конторд штата Массачусетс

"Это место было для меня домом. Там я чувствовал себя в безопасности и узнавал тот мир, в котором я сейчас живу. Мы не думали, что попадем на Бродвей, мы думали - что это Бродвей", — сказал Эванс.

Теперь актер надеется, что молодежный театр Конкорда сможет расти и развиваться — здание, куда переехала труппа вмещает более 200 человек.
В планах режиссеров в ближайшее время показать совершенно новые спектакли. Первым представлением станет пьеса Godspell ("Злая") в постановке сестры Криса.
Крис Эванс, который вырос в соседнем городе Садбери, с девяти лет принимал участие во многих постановках молодежного театра. Мама актера долгие годы исполняет обязанности директора.
Писатель Александр Цыпкин
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КультураТеатрНовости культурыКрис ЭвансСША
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