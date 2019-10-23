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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Украинские раскольники привезли на Афон "знамение Апокалипсиса"

08:00 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдых на побережье Эгейского моря
Отдых на побережье Эгейского моря
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Украинские раскольники вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем, легализовавшим их год назад, посетили Афон. Святая гора считается оплотом православия — и далеко не все афонские монастыри были рады таким гостям. А в день отъезда украинской делегации у берегов полуострова и вовсе случилось землетрясение. О том, какими еще апокалиптическими знамениями сопровождался визит и что в последние дни происходило на Афоне, — в материале РИА Новости.

"Драконовские меры"

Самая загадочная книга Библии — "Апокалипсис". Именно в этом тексте, как верят христиане, зашифрована дата конца света. И подробно описаны признаки его скорого приближения: продолжительные войны, постоянные природные катаклизмы — землетрясения, засуха; а затем над всем миром воцарится Антихрист.
На основе "Апокалипсиса" появилось немало легенд, детализирующих события последних времен. И большая часть из них связана с Афоном. Например, одно из поверий гласит, что Антихрист объявится на Земле после исхода монахов со Святой горы.
© РИА Новости / Юрий Каплун / Перейти в фотобанкИкона "Апокалипсис"
Икона Апокалипсис
© РИА Новости / Юрий Каплун
Перейти в фотобанк
Икона "Апокалипсис"
Некоторые насельники грозятся покинуть Афон уже сейчас — в связи с украинскими событиями. Накануне визита на Святую гору патриарха Варфоломея 19 октября разговоры об этом только усилились. Святогорцы недовольны тем, что Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) признал раскольников — и тем самым поставил под угрозу единство православного мира. А некоторые монахи и вовсе проводят параллели с Антихристом, который, согласно поверьям, придет в мир уничтожить христианскую веру.
И будто бы для усиления сравнения перед приездом патриарха Варфоломея неизвестные оставили на Афоне граффити: "Вон со Святой горы, Варфоломей, разрывающий церковь Христа. Антихрист Варфоломей, Святая гора не хочет (видеть) тебя!"
Эти надписи только накалили и без того напряженную атмосферу на Святой горе. Константинопольский предстоятель намеревался приехать сюда еще в марте, но перенес визит на август. Тогда, по данным греческих СМИ, он планировал прибыть на Афон с главой раскольнической "Православной церкви на Украине" (ПЦУ) Епифанием Думенко. Этого сильно опасались многие верующие.
Страхи православных, к сожалению, имели под собой основания: сейчас, в октябре, Варфоломея сопровождают пять "епископов" ПЦУ. Среди них Феодор Бубнюк и примкнувший к "думенковцам" грек Епифаний Димитру. Правда, на службах в монастырях Афона они не появились. Возможно, из соображений безопасности — как известно, многие афониты откровенно не желают видеть раскольников на Святой горе. Например, в феврале этого года монахи закрывали ворота перед представителями ПЦУ, пытавшимися проникнуть в обители.
Поэтому визит патриарха Варфоломея на Афон прошел в условиях невиданного контроля со стороны правоохранительных органов: фанарскую делегацию охраняли свыше ста полицейских со служебными собаками.
"Меры безопасности поистине драконовские. Блюстители порядка расставлены по всему маршруту перемещения патриарха Варфоломея", — заметил греческий журналист Гиргос Теохарис.

Присяги не было

Для встречи патриарха Варфоломея у пристани городка Карея — светского административного центра Афона — мобилизовали не только полицейских, но и монахов. На официальном приветствии главы Константинопольского патриархата присутствовали настоятели и представители всех 20 монастырей Святой горы. Наверное, их заставили прийти: неслучайно накануне приезда фанарского гостя с руководством Афона встретился генконсул США в Салониках Грегори Пфледжер.
"Настоятели монастырей присутствовали на церемонии, поскольку находятся в подчинении у Константинополя, что закреплено в том числе и законодательством Греции. Однако факт протокольной встречи вовсе не означает, что все игумены афонских монастырей разделяют убеждения патриарха", — объясняет РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Проявлением лояльности святогорцев к Фанару должна была стать общая литургия. Но явились к службе игумены только семи монастырей: Иверского, Симонопетры, Пантократора, Дионисиата, Хиландара, Ставроникиты, Ватопеда, а также представитель монастыря Григориат. То есть ни о какой "единогласной присяге Афона Константинополю", обещанной некоторыми СМИ и анонимными Telegram-каналами, речи не идет.
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press ServiceВизит патриарха Варфоломея на Афон
Визит Патриарха Варфоломея на Афон
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press Service
Визит патриарха Варфоломея на Афон
О том, что далеко не все афонские монахи желают видеть у себя патриарха Варфоломея, свидетельствует и программа его визита: всего четыре монастыря. А могло быть и больше — согласно канонам, Афон подчиняется напрямую главе Константинопольской православной церкви (КПЦ). Правда, не все смирились с предписанием — насельники обители Эсфигмен уже много лет игнорируют указы Фанара, обвиняя его в сближении с католиками и поддержке раскольников по всему миру.

Катаклизм в мировом православии

Эсфигмен известен в православном мире не только стремлением сохранить чистоту веры, но и своей братией. В XI веке здесь жил и трудился русский монах Антоний, основавший в 1051 году под Киевом один из первых на Руси монастырей. Ныне Киево-Печерская лавра — в ряду самых значимых христианских святынь и по праву считается духовной преемницей Афона.
В дни визита патриарха Варфоломея на Святую гору раскольники предрекли Киевской лавре "последние времена".
"Сейчас и Киево-Печерская лавра, и другие национальные святыни временно находятся в духовной оккупации, но мы верим, что они будут принадлежать признанной поместной Украинской церкви (самоназвание ПЦУ. — Прим. ред.). Пока трудно сказать, каким именно образом это произойдет", — заявил лидер раскольников Епифаний Думенко.
Он постеснялся уточнить, как собираются "передавать" святыню во вверенную ему структуру — Лавру намерены попросту отнять, ведь разговоры об этом среди раскольников ведутся много лет. Думенко, очевидно, не стал вдаваться в детали лишь потому, что выступал не перед единомышленниками — аудиторию составляли представители политического истеблишмента США.
© Фото : ProiniНаграждение Епифания в США премией патриарха Афинагора
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
© Фото : Proini
Награждение Епифания в США премией патриарха Афинагора
В США лидера украинского раскола 19 октября наградили премией "за защиту религиозных прав". Причем не украинских граждан или сторонников своей структуры, а — что примечательно — персонально патриарха Варфоломея. Награду вручили главные спонсоры Фанара — совет архонтов, влиятельных мирян, среди которых есть даже члены команды президента Трампа.
"С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского кампания по захвату храмов поутихла вместе с призывами к такого рода действиям. Но после событий в Элладской церкви (часть епископов которой признала ПЦУ) — где, впрочем, скорее выдают желаемое за действительное — у Думенко, по-видимому, прибавилось уверенности, чтобы делать громкие заявления о судьбе Киево-Печерской лавры", — рассуждает историк Церкви Владислав Петрушко.
Приободрился и патриарх Варфоломей, взявший "думенковцев" с собой на Афон. И реакция на такую выходку, как отметил собеседник РИА Новости, показывает, что монастыри Святой горы утратили единство.
"Мы входим в такую ситуацию, когда надо ставить вопрос о соответствии некоторых канонических положений формальной логике. Потому что получается, что Афон признает Константинопольского патриарха своим правящим архиереем, а тот признает легитимной ПЦУ, в отличие от афонских монахов. Такая логика в какой-то момент обязательно споткнется о первую сложную ситуацию — когда патриарх Варфоломей приедет на Святую гору с Думенко, то пусть монахи попробуют не пустить его в свой монастырь. Мы не просто на пороге глобального раскола в православном мире, а на пороге большого канонического кризиса. И я не представляю решения этой проблемы сейчас из-за амбиций ряда людей", — добавляет историк.
Амбиции Варфоломея, считает он, сотрясают весь православный мир. А в день отъезда Константинопольского патриарха с Афона, 22 октября, рядом со Святой горой, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, произошло землетрясение. Это "знамение Апокалипсиса" навело некоторых верующих на мрачные мысли о судьбе православия.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦИгорь ЯкимчукАфон (гора)Аналитика - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Афон (полуостров)Владимир ЗеленскийСтамбулСШАВ мире
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