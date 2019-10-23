"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение вертолетов и артиллерийских снарядов на лету, удары со скоростью света — американские военные получат на вооружение первую боевую лазерную установку на колесном шасси. Разработчики заявляют о высочайшей эффективности и больших перспективах такого оружия. Однако многие военные эксперты их оптимизма не разделяют. О том, станет ли лазер реальным конкурентом проверенным временем ракетам и пушкам, — в материале РИА Новости.
Сила света
Многоцелевой высокоэнергетический лазер разработан как средство ПВО мобильных боевых групп. С его помощью планируется сбивать самые разные воздушные цели, начиная от небольших беспилотников и заканчивая вертолетами, ракетами и снарядами. Первые боевые образцы американские военные получат уже в 2021-м.
Установка размещена на бронетранспортере Stryker. Эта универсальная бронемашина на колесной базе поступила на вооружение американской армии в 2003-м. На ее основе также созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier, инженерный и вспомогательный транспорт.
Ударную систему SHORAD shoot-off для очередной модификации бронеавтомобиля разработали несколько лет назад на замену ЗРК ближнего действия Avenger. На испытаниях "Страйкер" успешно поразил воздушные цели зенитными управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder, однако военным этого показалось мало. На машину поставили боевой модуль с 50-киловаттным волоконно-оптическим лазерным комплексом.
Представители компании-разработчика уверены, что новое оружие кардинально "изменит правила игры" на поле боя. В числе преимуществ лазеров они называют неприхотливость и простоту использования — можно обстреливать все типы воздушных целей и при этом не тратить время на перезарядку. Единственное — для эффективной стрельбы из такой пушки необходим надежный и мощный источник электроэнергии.
© Фото : General Dynamics Land SystemsБронемашина Stryker MSL
© Фото : General Dynamics Land Systems
Бронемашина Stryker MSL
Узкая специализация
Stryker MSL — не первый подобный проект американского ОПК. В ближайшее время боевым лазерным комплексом оснастят десантный транспорт-док ВМС США USS Portland. Корабль класса "Сан-Антонио" предназначен для переброски более восьмисот морских пехотинцев, может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey. По словам разработчиков, 150-киловаттный лазер на его борту способен поджигать не только воздушные цели, но и небольшие суда.
Напомним, что лазерная установка морского базирования XN-1 LaWS прошла обкатку еще в 2014-м. Ее испытывали в Персидском заливе на другом корабле-доке — USS Ponce. Параллельно проверяли на устойчивость к агрессивной морской среде, жаре, влажности и пыли. С помощью направленного луча энергии моряки уничтожили несколько морских целей и беспилотников. Мощность системы регулируется, поэтому ее можно использовать в качестве нелетального оружия, например, для временного ослепления экипажей.
Впрочем, несмотря на ажиотаж вокруг боевых лазеров, перспектива скорой замены ими обычных ракет или артиллерии у военных экспертов вызывает скепсис. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, это нишевая боевая система с узким диапазоном применения.
"Лазеры требуют высокой мощности энергетических установок, — поясняет он РИА Новости. — Кроме того, они имеют множество существенных ограничений. Например, работают только в пределах прямой видимости, поэтому достать цель за горизонтом не получится. Чем больше мощность, тем больше потеря на ионизацию воздуха. Также эффективность пучка резко снижается в туман, дождь или снегопад. Лазеры много теряют при стрельбе сквозь облачность".
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams / Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Кроме того, добавил эксперт, аппаратура энергетической накачки излучающих элементов в твердотельных или газовых лазерах требует очень мощных систем охлаждения, которые довольно быстро изнашиваются.
"Лазеры, конечно, займут свою нишу, например, в борьбе с беспилотниками, — считает Мураховский. — На некоторых позициях они уже прочно обосновались и пользуются заслуженной популярностью — в комплексах целеуказания, измерения дальности, наведения систем вооружения. Но то, что они совсем заменят метательное вооружение, основанное на химических принципах, — исключено".
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Оружие XXI века
Так или иначе, сегодня лазерное оружие стремительно набирает популярность. На его разработку и испытания выделяют все больше средств. Российская армия получила первые образцы боевых лазеров даже раньше заокеанских коллег. В начале декабря 2018-го на опытно-боевое дежурство заступил новейший лазерный комплекс "Пересвет".
На майском совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил, президент Владимир Путин подчеркнул, что своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна, поскольку оно во многом определит боевой потенциал российской армии и флота на ближайшие десятилетия и весь XXI век.
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Отметим, что и американские, и отечественные конструкторы занялись этой темой еще в 1970-х. Тогда они столкнулись со множеством проблем. В частности, для функционирования установки требовались источники питания огромных размеров. Однако СССР все же удалось создать комплекс воздушного базирования А-60, размещенный на транспортном самолете Ил-76. Его даже успешно испытали, уничтожив в воздухе десятки воздушных мишеней — аэростатов и легких самолетов. После распада СССР проект закрыли.
Американцы, в свою очередь, пытались создать лазер для уничтожения баллистических ракет. По их задумке, транспортный самолет с энергоустановкой должен был вылетать на патрулирование и сбивать ракеты на разгонном участке полета. В Пентагоне проект забраковали, посчитав его слишком дорогим, и сделали ставку на систему противоракетной обороны Aegis с ракетами Standard.
В рамках стратегической оборонной инициативы, объявленной в 1983-м президентом США Рональдом Рейганом, боеголовки межконтинентальных ракет планировалось сбивать лазером из космоса. Правда, для "накачки" таких пушек энергией требовался ядерный взрыв. Эту программу тоже в итоге закрыли, потратив на нее десятки миллиардов долларов.
Лазерный комплекс "Пересвет" в боевом положении