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РИА Новости

"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие

08:00 23.10.2019 (обновлено: 15:33 23.10.2019)
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© Фото : Boeing, GDLSБронемашина Stryker MSL
Бронемашина Stryker MSL
© Фото : Boeing, GDLS
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение вертолетов и артиллерийских снарядов на лету, удары со скоростью света — американские военные получат на вооружение первую боевую лазерную установку на колесном шасси. Разработчики заявляют о высочайшей эффективности и больших перспективах такого оружия. Однако многие военные эксперты их оптимизма не разделяют. О том, станет ли лазер реальным конкурентом проверенным временем ракетам и пушкам, — в материале РИА Новости.

Сила света

Многоцелевой высокоэнергетический лазер разработан как средство ПВО мобильных боевых групп. С его помощью планируется сбивать самые разные воздушные цели, начиная от небольших беспилотников и заканчивая вертолетами, ракетами и снарядами. Первые боевые образцы американские военные получат уже в 2021-м.
Установка размещена на бронетранспортере Stryker. Эта универсальная бронемашина на колесной базе поступила на вооружение американской армии в 2003-м. На ее основе также созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier, инженерный и вспомогательный транспорт.
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Ударную систему SHORAD shoot-off для очередной модификации бронеавтомобиля разработали несколько лет назад на замену ЗРК ближнего действия Avenger. На испытаниях "Страйкер" успешно поразил воздушные цели зенитными управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder, однако военным этого показалось мало. На машину поставили боевой модуль с 50-киловаттным волоконно-оптическим лазерным комплексом.
Представители компании-разработчика уверены, что новое оружие кардинально "изменит правила игры" на поле боя. В числе преимуществ лазеров они называют неприхотливость и простоту использования — можно обстреливать все типы воздушных целей и при этом не тратить время на перезарядку. Единственное — для эффективной стрельбы из такой пушки необходим надежный и мощный источник электроэнергии.
© Фото : General Dynamics Land SystemsБронемашина Stryker MSL
Бронемашина Stryker MSL
© Фото : General Dynamics Land Systems
Бронемашина Stryker MSL

Узкая специализация

Stryker MSL — не первый подобный проект американского ОПК. В ближайшее время боевым лазерным комплексом оснастят десантный транспорт-док ВМС США USS Portland. Корабль класса "Сан-Антонио" предназначен для переброски более восьмисот морских пехотинцев, может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey. По словам разработчиков, 150-киловаттный лазер на его борту способен поджигать не только воздушные цели, но и небольшие суда.
Напомним, что лазерная установка морского базирования XN-1 LaWS прошла обкатку еще в 2014-м. Ее испытывали в Персидском заливе на другом корабле-доке — USS Ponce. Параллельно проверяли на устойчивость к агрессивной морской среде, жаре, влажности и пыли. С помощью направленного луча энергии моряки уничтожили несколько морских целей и беспилотников. Мощность системы регулируется, поэтому ее можно использовать в качестве нелетального оружия, например, для временного ослепления экипажей.
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Впрочем, несмотря на ажиотаж вокруг боевых лазеров, перспектива скорой замены ими обычных ракет или артиллерии у военных экспертов вызывает скепсис. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, это нишевая боевая система с узким диапазоном применения.
"Лазеры требуют высокой мощности энергетических установок, — поясняет он РИА Новости. — Кроме того, они имеют множество существенных ограничений. Например, работают только в пределах прямой видимости, поэтому достать цель за горизонтом не получится. Чем больше мощность, тем больше потеря на ионизацию воздуха. Также эффективность пучка резко снижается в туман, дождь или снегопад. Лазеры много теряют при стрельбе сквозь облачность".
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams / Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams /
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Кроме того, добавил эксперт, аппаратура энергетической накачки излучающих элементов в твердотельных или газовых лазерах требует очень мощных систем охлаждения, которые довольно быстро изнашиваются.
"Лазеры, конечно, займут свою нишу, например, в борьбе с беспилотниками, — считает Мураховский. — На некоторых позициях они уже прочно обосновались и пользуются заслуженной популярностью — в комплексах целеуказания, измерения дальности, наведения систем вооружения. Но то, что они совсем заменят метательное вооружение, основанное на химических принципах, — исключено".
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce

Оружие XXI века

Так или иначе, сегодня лазерное оружие стремительно набирает популярность. На его разработку и испытания выделяют все больше средств. Российская армия получила первые образцы боевых лазеров даже раньше заокеанских коллег. В начале декабря 2018-го на опытно-боевое дежурство заступил новейший лазерный комплекс "Пересвет".
На майском совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил, президент Владимир Путин подчеркнул, что своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна, поскольку оно во многом определит боевой потенциал российской армии и флота на ближайшие десятилетия и весь XXI век.
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Отметим, что и американские, и отечественные конструкторы занялись этой темой еще в 1970-х. Тогда они столкнулись со множеством проблем. В частности, для функционирования установки требовались источники питания огромных размеров. Однако СССР все же удалось создать комплекс воздушного базирования А-60, размещенный на транспортном самолете Ил-76. Его даже успешно испытали, уничтожив в воздухе десятки воздушных мишеней — аэростатов и легких самолетов. После распада СССР проект закрыли.
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Американцы, в свою очередь, пытались создать лазер для уничтожения баллистических ракет. По их задумке, транспортный самолет с энергоустановкой должен был вылетать на патрулирование и сбивать ракеты на разгонном участке полета. В Пентагоне проект забраковали, посчитав его слишком дорогим, и сделали ставку на систему противоракетной обороны Aegis с ракетами Standard.
В рамках стратегической оборонной инициативы, объявленной в 1983-м президентом США Рональдом Рейганом, боеголовки межконтинентальных ракет планировалось сбивать лазером из космоса. Правда, для "накачки" таких пушек энергией требовался ядерный взрыв. Эту программу тоже в итоге закрыли, потратив на нее десятки миллиардов долларов.
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России / Лазерный комплекс "Пересвет" в боевом положении
Боевой лазерный комплекс Пересвет в боевом положении
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Лазерный комплекс "Пересвет" в боевом положении
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