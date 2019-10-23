Межгосударственные отношения России и ЦАР

СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года. В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако в 1980-1988 годах дипотношения между странами не поддерживались. ЦАР признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР 9 января 1992 года.

Политический диалог между Россией и ЦАР не приобрел регулярного характера из-за нестабильной внутриполитической ситуации в Центральноафриканской Республике.

Президент РФ Владимир Путин встречался с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой 23 мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах.

Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств. 9 октября 2017 года в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Фостеном-Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом.

28 сентября 2018 года встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой состоялась в Нью-Йорке (США) "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Были рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы.

16 марта 2019 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил Банги , где был принят президентом Центральноафриканской Республики Туадерой, а также встретился с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Байпо-Темон.

6 июня 2019 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ.

26 сентября 2019 года в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял участие во встрече высокого уровня по ситуации в ЦАР. Участники выразили единодушную поддержку усилиям правительства ЦАР по реализации политического соглашения о мире и примирении в интересах нормализации обстановки в стране.

Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2017 году наблюдался рост объем товарооборота, который составил 2,4 миллиона долларов (в 2016 году – 0,905 миллиона долларов) в основном за счет увеличения экспорта машин, оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Экспорт в 2017 году составил 2,4 миллиона долларов, импорт – всего 5,5 тысячи долларов. Основными статьями экспорта помимо перечисленных были продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них и текстиль. Импорт сформирован в основном за счет целлюлозно-бумажных изделий.

В 2018 году внешнеторговый товарооборот составил 0,933 миллиона долларов , из них экспорт – 0,905 миллиона долларов, импорт – 0,028 миллиона долларов . В структуре экспорта преобладающее значение имеют ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; средства наземного транспорта и фармацевтическая продукция. Основу импорта составляют древесина и древесный уголь, а также печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности.

Между странами развивается военно-техническое сотрудничество . Россия является единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии Центральноафриканской республики.

14 октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами Вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января-начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

В августе 2018 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке прошла церемония подписания Соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Подписи под документом поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра. Соглашение, в частности, предусматривает обучение военнослужащих Центральноафриканской Республики в российских военных вузах.

По состоянию на сентябрь 2019 года, Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия . Российские инструкторы подготовили свыше трех тысяч военнослужащих для армии этой суверенной страны.

С 1966 года высшие учебные заведения СССР, а затем Российской Федерации окончили более 500 центральноафриканцев. В настоящее время несколько студентов из ЦАР проходят обучение в российских вузах за счет средств федерального бюджета.