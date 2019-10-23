Пески подошли к домам: почему Кольский полуостров превращается в пустыню

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости, Мария Марикян. На юге Кольского полуострова, рядом с селом Кузомень у побережья Белого моря, образовалась самая настоящая пустыня — пески растянулись на 1600 гектаров. Сказать точно, когда и по какой причине она появилась, исследователи не берутся, но большинство экспертов уверены: виной всему — человек. Теперь пески меняют русло реки Варзуги, омывающей Кузомень, и вода подступает к домам сельчан. Через какое-то время местные жители могут и вовсе остаться без крова. Общественники призывают срочно заняться озеленением "заполярной пустыни". В ответ региональное Минприроды разводит руками: средств на это не предусмотрено.

Кузоменские пески

В этом году Кузомени исполнилось 350 лет. Согласно историческим источникам, люди, основавшие село, жили в достатке: охотились, ловили рыбу, держали скот, добывали морскую соль. Со временем они построили солеварни. Но для выпаривания требовалось много древесины, поэтому местные активно вырубали леса. "Деревня быстро развивалась — в период расцвета, который пришелся на 1930-е, здесь проживало порядка девятисот человек", — рассказывает РИА Новости лесничий Варзужского участка Геннадий Вишняков из Кузомени.

Почва рядом с устьем реки Варзуги не выдержала промышленной нагрузки: песчаный массив стал заметен еще в середине XIX века, с тех пор его размеры постоянно увеличиваются. Проблему усугубил климат — сильный ветер по сей день раздувает пески. Сегодня площадь "кузоменской пустыни" — более полутора тысяч гектаров, около 13 километров по обоим берегам реки Варзуги. При этом численность населения уменьшилась в разы. "Теперь в селе всего 86 человек", — вздыхает Вишняков.

© Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Река Варзуга © Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Река Варзуга

Тысячи кубометров песка ветер выносит в Варзугу, меняя ее русло и глубину. В итоге река разливается вширь и подмывает берега, из-за чего те обрушаются. Кроме того, в Варзуге обитает семга, а обмеление устья препятствует ее заходу из моря. Все это сказывается на гидрологическом составе потока.

"Из-за обрушения берега вода подступает к Кузомени, смывает постройки жителей. Вот так у нас две бани уплыли, остальные на подходе, — жалуется лесничий. — Сейчас дело дошло до того, что в год уходит до трех метров. Русло направлено на правый берег — к деревне. Если не предпринять срочных мер, в течение ближайших десяти-пятнадцати лет будет смыто около десятка домохозяйств. Со временем Варзуга вообще может отрезать деревню от Большой земли и Кузомень станет островом".

"Зеленый" щит

Остановить распространение песков и тем самым защитить реку можно с помощью посева многолетних трав и высадки деревьев. Еще в 1980-м в Кузомени появился стационар Полярно-альпийского ботанического сада-института: специалисты работали над методикой по закреплению песков. Опыты показали, что завезенные саженцы не приживаются, поэтому нужно использовать только свое — то есть выращенное на территории села. Последние тридцать лет местные пытаются вдохнуть жизнь в пустыню. Однако из-за того, что работы ведутся нерегулярно, а растения высаживают в малых объемах, больших сдвигов нет. За все время удалось оживить всего 80 гектаров.

По словам Вишнякова, надежда забрезжила в 2008 году, когда дело взял на контроль комитет водных ресурсов Мурманской области. Но в итоге, хотя нашлись и деньги, и подрядчик, результат оставил желать лучшего. "Все работы были выполнены за один сезон. В 2008-м возили торф, в 2009-м произвели посадки. А ведь нужно высадить травянистые растения, затем подождать два-три года, пока они подрастут, и только потом вводить хвойные и лиственные породы, — объясняет тонкости лесничий. — По программе предполагалось строительство защитной полосы порядка восьми-десяти километров. Получилось только пять".

Волонтеры

До 2015 года работы были приостановлены, пока Всемирный фонд дикой природы (WWF) в рамках одного из проектов не взялся за "северную Сахару". В первый год фонд потратил на озеленение около миллиона рублей. Представителям WWF помогали Кольский центр охраны дикой природы и Варзужское участковое лесничество. В результате за три года силами волонтеров и специалистов было высажено "живой изгороди" на площади около шести гектаров.

© Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Волонтеры © Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Волонтеры

"На один гектар пришлось порядка десяти тысяч саженцев. Обычно посадки проводятся весной или осенью. Исследования показали, что в осенний период растения очень плохо переживают первую зиму. Поэтому мы выезжали раз в год — поздней весной", — рассказывает РИА Новости руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова.

Так, в прошлом году возводить зеленый барьер отправились около сорока человек. Двадцать пять саженцев березы, сосны, ольхи, рябины — их рук дело. А это больше чем за два предыдущих выезда. Помогла волонтерам подготовленная почва вдоль правого берега Варзуги — та, которую удобрили торфом еще в 2008 году: за это время на ней появилась трава.

"Мы делали лунки, потом клали на дно мох — сфагнум, затем сажали деревце. А после собирали разбросанные торфяные комочки — и сразу их в ямки. И вот так, на четвереньках, бережно укладывали саженцы, чтобы прижились, — делится подробностями с РИА Новости волонтер Светлана Полянцева. — Работали там десять дней. Для нас организовали полевой лагерь со столовой, спали на раскладушках в больших палатках. Была возможность даже в баню сходить. Отлично провели время".

Ольга Петрова говорит, что планируется выезд и осенью — проверить, сколько саженцев в результате прижилось. По статистике, примерно двадцать процентов деревьев "выходят из строя".

Туманные перспективы

Однако в этом году фонд приостановил работы — в связи с завершением трехлетнего проекта и отсутствием финансирования. "Но это не значит, что мы обо всем забыли и забросили посадки. В июле наши сотрудники вместе с волонтерами выезжали в Кузомень и установили информационные щиты для водителей. Поводом стали тревожные сообщения от местных жителей. Люди рассказывали, что туристы на квадроциклах рассекают по пустыне и ломают хрупкую жизнь", — прокомментировал РИА Новости директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

© Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Посадка деревьев © Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Посадка деревьев

Ольга Петрова, в свою очередь, замечает, что перерыв кардинально не скажется на процессе в целом: "Работы должны проводиться поэтапно. Сначала необходимо провести залужение, например, с помощью специально подготовленных травяных матов. А после того как образуется покров — проводить лесные посадки, используя растения с закрытой корневой системой. Самое главное — должны быть сразу охвачены большие территории. Только в этом случае есть шанс обогнать пески". На все это нужны большие средства, время поджимает, но пока нет того, кто бы смог вложиться, объясняет Петрова.

"Масштабы высадок нужно увеличивать в разы, чтобы сохранить очертания русла реки и остановить осыпание берегов. Варзуга имеет большое природоохранное значение, в ней сохранилось крупнейшее в Европе стадо дикой семги. Каким образом мы будем продолжать работу в "кузоменской пустыне", станет известно не раньше следующего года", — добавил Суткайтис.

В управлении лесного хозяйства Минприроды Мурманской области агентству сообщили, что финансирования на озеленение песков нет. "Нам выделяют субвенцию. Мы тратим ее на лесовосстановление, на охрану и защиту лесов от пожаров. Если говорить конкретно о кузоменских песках, то там необходимо вести работы не просто по восстановлению, а по разведению лесов. Что очень сложно и дорого, одному министерству не по силам. На это можно потратить половину субвенции всего лесного хозяйства области, а перспективы — туманные", — отметил в беседе с корреспондентом представитель управления Максим Киселев.

© Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Дерево в Кузомени © Фото : предоставлено пресс-службой Баренц-отделения WWF России Дерево в Кузомени

"Условия тяжелые"

В Заполярье все растет медленно. "Ошибка проекта, который реализовывался в 2008-2009 годах, в том, что полосу высадили у берега: чтобы его укрепить, деревья должны пустить корни на четыре метра вглубь. Море, холодный ветер, пески — условия тяжелые. На это ведь и десятилетия могут уйти. Поэтому, чтобы дать растениям время, можно было укрепить берег с помощью бетонных блоков, каменных валунов. Так бы он не размывался, не разрушался во время ледохода. А получается, что песок обваливается быстрее, чем растут деревья", — объясняет Киселев.

Чиновник заверил, что в ведомстве пытаются найти варианты: "Будем работать над тем, чтобы со следующего года озеленение кузоменских песков проводилось за счет средств от лесопользователей".