Пески подошли к домам: почему Кольский полуостров превращается в пустыню

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости, Мария Марикян. На юге Кольского полуострова, рядом с селом Кузомень у побережья Белого моря, образовалась самая настоящая пустыня — пески растянулись на 1600 гектаров. Сказать точно, когда и по какой причине она появилась, исследователи не берутся, но большинство экспертов уверены: виной всему — человек. Теперь пески меняют русло реки Варзуги, омывающей Кузомень, и вода подступает к домам сельчан. Через какое-то время местные жители могут и вовсе остаться без крова. Общественники призывают срочно заняться озеленением "заполярной пустыни". В ответ региональное Минприроды разводит руками: средств на это не предусмотрено.
Кузоменские пески
В этом году Кузомени исполнилось 350 лет. Согласно историческим источникам, люди, основавшие село, жили в достатке: охотились, ловили рыбу, держали скот, добывали морскую соль. Со временем они построили солеварни. Но для выпаривания требовалось много древесины, поэтому местные активно вырубали леса. "Деревня быстро развивалась — в период расцвета, который пришелся на 1930-е, здесь проживало порядка девятисот человек", — рассказывает РИА Новости лесничий Варзужского участка Геннадий Вишняков из Кузомени.
Почва рядом с устьем реки Варзуги не выдержала промышленной нагрузки: песчаный массив стал заметен еще в середине XIX века, с тех пор его размеры постоянно увеличиваются. Проблему усугубил климат — сильный ветер по сей день раздувает пески. Сегодня площадь "кузоменской пустыни" — более полутора тысяч гектаров, около 13 километров по обоим берегам реки Варзуги. При этом численность населения уменьшилась в разы. "Теперь в селе всего 86 человек", — вздыхает Вишняков.
Тысячи кубометров песка ветер выносит в Варзугу, меняя ее русло и глубину. В итоге река разливается вширь и подмывает берега, из-за чего те обрушаются. Кроме того, в Варзуге обитает семга, а обмеление устья препятствует ее заходу из моря. Все это сказывается на гидрологическом составе потока.
"Из-за обрушения берега вода подступает к Кузомени, смывает постройки жителей. Вот так у нас две бани уплыли, остальные на подходе, — жалуется лесничий. — Сейчас дело дошло до того, что в год уходит до трех метров. Русло направлено на правый берег — к деревне. Если не предпринять срочных мер, в течение ближайших десяти-пятнадцати лет будет смыто около десятка домохозяйств. Со временем Варзуга вообще может отрезать деревню от Большой земли и Кузомень станет островом".
"Зеленый" щит
Остановить распространение песков и тем самым защитить реку можно с помощью посева многолетних трав и высадки деревьев. Еще в 1980-м в Кузомени появился стационар Полярно-альпийского ботанического сада-института: специалисты работали над методикой по закреплению песков. Опыты показали, что завезенные саженцы не приживаются, поэтому нужно использовать только свое — то есть выращенное на территории села. Последние тридцать лет местные пытаются вдохнуть жизнь в пустыню. Однако из-за того, что работы ведутся нерегулярно, а растения высаживают в малых объемах, больших сдвигов нет. За все время удалось оживить всего 80 гектаров.
По словам Вишнякова, надежда забрезжила в 2008 году, когда дело взял на контроль комитет водных ресурсов Мурманской области. Но в итоге, хотя нашлись и деньги, и подрядчик, результат оставил желать лучшего. "Все работы были выполнены за один сезон. В 2008-м возили торф, в 2009-м произвели посадки. А ведь нужно высадить травянистые растения, затем подождать два-три года, пока они подрастут, и только потом вводить хвойные и лиственные породы, — объясняет тонкости лесничий. — По программе предполагалось строительство защитной полосы порядка восьми-десяти километров. Получилось только пять".
Волонтеры
До 2015 года работы были приостановлены, пока Всемирный фонд дикой природы (WWF) в рамках одного из проектов не взялся за "северную Сахару". В первый год фонд потратил на озеленение около миллиона рублей. Представителям WWF помогали Кольский центр охраны дикой природы и Варзужское участковое лесничество. В результате за три года силами волонтеров и специалистов было высажено "живой изгороди" на площади около шести гектаров.
"На один гектар пришлось порядка десяти тысяч саженцев. Обычно посадки проводятся весной или осенью. Исследования показали, что в осенний период растения очень плохо переживают первую зиму. Поэтому мы выезжали раз в год — поздней весной", — рассказывает РИА Новости руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова.
Так, в прошлом году возводить зеленый барьер отправились около сорока человек. Двадцать пять саженцев березы, сосны, ольхи, рябины — их рук дело. А это больше чем за два предыдущих выезда. Помогла волонтерам подготовленная почва вдоль правого берега Варзуги — та, которую удобрили торфом еще в 2008 году: за это время на ней появилась трава.
"Мы делали лунки, потом клали на дно мох — сфагнум, затем сажали деревце. А после собирали разбросанные торфяные комочки — и сразу их в ямки. И вот так, на четвереньках, бережно укладывали саженцы, чтобы прижились, — делится подробностями с РИА Новости волонтер Светлана Полянцева. — Работали там десять дней. Для нас организовали полевой лагерь со столовой, спали на раскладушках в больших палатках. Была возможность даже в баню сходить. Отлично провели время".
Ольга Петрова говорит, что планируется выезд и осенью — проверить, сколько саженцев в результате прижилось. По статистике, примерно двадцать процентов деревьев "выходят из строя".
Туманные перспективы
Однако в этом году фонд приостановил работы — в связи с завершением трехлетнего проекта и отсутствием финансирования. "Но это не значит, что мы обо всем забыли и забросили посадки. В июле наши сотрудники вместе с волонтерами выезжали в Кузомень и установили информационные щиты для водителей. Поводом стали тревожные сообщения от местных жителей. Люди рассказывали, что туристы на квадроциклах рассекают по пустыне и ломают хрупкую жизнь", — прокомментировал РИА Новости директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.
Ольга Петрова, в свою очередь, замечает, что перерыв кардинально не скажется на процессе в целом: "Работы должны проводиться поэтапно. Сначала необходимо провести залужение, например, с помощью специально подготовленных травяных матов. А после того как образуется покров — проводить лесные посадки, используя растения с закрытой корневой системой. Самое главное — должны быть сразу охвачены большие территории. Только в этом случае есть шанс обогнать пески". На все это нужны большие средства, время поджимает, но пока нет того, кто бы смог вложиться, объясняет Петрова.
"Масштабы высадок нужно увеличивать в разы, чтобы сохранить очертания русла реки и остановить осыпание берегов. Варзуга имеет большое природоохранное значение, в ней сохранилось крупнейшее в Европе стадо дикой семги. Каким образом мы будем продолжать работу в "кузоменской пустыне", станет известно не раньше следующего года", — добавил Суткайтис.
В управлении лесного хозяйства Минприроды Мурманской области агентству сообщили, что финансирования на озеленение песков нет. "Нам выделяют субвенцию. Мы тратим ее на лесовосстановление, на охрану и защиту лесов от пожаров. Если говорить конкретно о кузоменских песках, то там необходимо вести работы не просто по восстановлению, а по разведению лесов. Что очень сложно и дорого, одному министерству не по силам. На это можно потратить половину субвенции всего лесного хозяйства области, а перспективы — туманные", — отметил в беседе с корреспондентом представитель управления Максим Киселев.
"Условия тяжелые"
В Заполярье все растет медленно. "Ошибка проекта, который реализовывался в 2008-2009 годах, в том, что полосу высадили у берега: чтобы его укрепить, деревья должны пустить корни на четыре метра вглубь. Море, холодный ветер, пески — условия тяжелые. На это ведь и десятилетия могут уйти. Поэтому, чтобы дать растениям время, можно было укрепить берег с помощью бетонных блоков, каменных валунов. Так бы он не размывался, не разрушался во время ледохода. А получается, что песок обваливается быстрее, чем растут деревья", — объясняет Киселев.
Чиновник заверил, что в ведомстве пытаются найти варианты: "Будем работать над тем, чтобы со следующего года озеленение кузоменских песков проводилось за счет средств от лесопользователей".
Тем временем, по словам Геннадия Вишнякова, местные лесничие собрали около десяти килограммов семян вокруг Кузомени. Вот только пока не отыскали тех, кто смог бы их вырастить. "К нам приезжали недавно специалисты из Мончегорска, вроде согласились помочь. Зимой вопрос должен решиться. Если все будет хорошо, высадить сможем только в 2022 году — им нужно время, чтобы прорасти", — обрисовал ситуацию житель Кузомени.