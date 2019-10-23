В Сети осуждают авиапассажира, который сушил носки под шторкой иллюминатора

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Снимок пассажира самолета, во время полета сушившего постиранные носки под шторкой иллюминатора, возмутил пользователей соцсети, сообщает Mirror.
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Me doing my laundry on the way to LA this weekend! #MULTITASKING 🙌🏼#dryingsocksonplanes ✈️🧦😂🤷🏼♀️ #fbf • • • #passengershaming #flyingfeet #instagramaviation #comeflywithme #airlinelife #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #plane #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilotlife #frequentflier #laundry #socks
Снимок появился на странице, где публикуют случаи необычного поведения клиентов авиакомпаний. Пост собрал более пяти тысяч лайков и почти две сотни комментариев.
Подписчики аккаунта не одобрили поведение путешественника. В комментариях его сравнили с "отвратительной свиньей" и отругали за невоспитанность. Нейтральные высказывания были лишь от людей, которым показалось, что носки висят на внешней стороне самолета.
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