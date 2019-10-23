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РИА Новости
Туризм

В Сети осуждают авиапассажира, который сушил носки под шторкой иллюминатора

04:09 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа", прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Снимок пассажира самолета, во время полета сушившего постиранные носки под шторкой иллюминатора, возмутил пользователей соцсети, сообщает Mirror.
Снимок появился на странице, где публикуют случаи необычного поведения клиентов авиакомпаний. Пост собрал более пяти тысяч лайков и почти две сотни комментариев.
Подписчики аккаунта не одобрили поведение путешественника. В комментариях его сравнили с "отвратительной свиньей" и отругали за невоспитанность. Нейтральные высказывания были лишь от людей, которым показалось, что носки висят на внешней стороне самолета.
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