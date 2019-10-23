В Сети осуждают авиапассажира, который сушил носки под шторкой иллюминатора

Снимок появился на странице, где публикуют случаи необычного поведения клиентов авиакомпаний. Пост собрал более пяти тысяч лайков и почти две сотни комментариев.

Подписчики аккаунта не одобрили поведение путешественника. В комментариях его сравнили с "отвратительной свиньей" и отругали за невоспитанность. Нейтральные высказывания были лишь от людей, которым показалось, что носки висят на внешней стороне самолета.