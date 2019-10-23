В США медведи забрались во внедорожник и украли жвачку

Криста Колсон с семьей приехала в Гатлинбург из штата Кентукки. Во время путешествия они ненадолго остановились и вышли из автомобиля, оставив двери незапертыми.

Вернувшись через несколько минут, туристы обнаружили в машине медведицу с тремя медвежатами. Путешественники пытались отпугнуть зверей криком. Они в конце концов убежали, прихватив с собой пачку жевательной резинки и оставив несколько царапин на автомобиле.