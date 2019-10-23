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РИА Новости
Туризм

В США медведи забрались во внедорожник и украли жвачку

02:07 23.10.2019
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© РИА НовостиМедвежата-сироты в вольере
Медвежата-сироты в вольере
© РИА Новости
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Туристы, отдыхающие в американском штате Теннесси, рассказали, что в их внедорожник забралась медведица с медвежатами, которые затем убежали с пачкой жевательной резинки, сообщает UPI.
Криста Колсон с семьей приехала в Гатлинбург из штата Кентукки. Во время путешествия они ненадолго остановились и вышли из автомобиля, оставив двери незапертыми.
Вернувшись через несколько минут, туристы обнаружили в машине медведицу с тремя медвежатами. Путешественники пытались отпугнуть зверей криком. Они в конце концов убежали, прихватив с собой пачку жевательной резинки и оставив несколько царапин на автомобиле.
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