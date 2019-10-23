Сергей Карякин про шахматные скандалы, поклонниц и читерство

Зачем профессиональному шахматисту режим питания и физические тренировки? Почему в шахматах столько сексизма и проигрывал ли он женщинам? Коснется ли допинговый скандал шахмат и существует ли в этом спорте список запрещенных препаратов? Кто в ближайшее время может опередить Россию в списке шахматных стран мира и что нужно делать прямо сейчас, чтобы этого не случилось? Изменятся ли правила игры из-за новых технологий и можно ли "подсесть" на шахматы, как на видеоигры?
Отвечает чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин:
0:50 Партия за три минуты: как играют в шахматы, где на ход несколько секунд
4:10 Зачем шахматисту режим питания и тренировки
5:50 Про шахматный "взлет" после удара головой о дно бассейна
6:30 Существуют ли шахматный допинг и как за него могут оштрафовать
7:45 Как противостоять новым технологиям для нечестной игры
11:45 Могут ли обвинения России в допинге коснуться шахматного спорта
14:30 "Женский международный гроссмейстер": сексизм в шахматном мире
16:10 С супругой — в шахматы, с детьми — в "Чапаева"?
16:45 Зачем турниры для лиц с ограниченными возможностями в шахматах
17:55 Кто может перехватить первенство российской шахматной школы и что делать сейчас, чтобы этого не произошло через пять лет?
21:00 Когда шахматисту пора на пенсию
21:40 Госдума, шахматная школа, игра на бирже: где может работать шахматист
23:00 Можно ли заработать состояние, выигрывая шахматные турниры
24:10 Инструмент популяризации шахмат или источник заработка: зачем ему Instagram
24:55 Пишут ли ему поклонницы
25:10 Трехмерные шахматы и турниры в виртуальной реальности: как новые технологии изменят шахматный мир
27:20 "Лошадью ходи, век воли не видать!" и шахматисты-ботаники: раздражают ли его стереотипы
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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