Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T23:57Z
https://ria.ru/20191022/1560090665.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155608/40/1556084049_0:102:3020:1801_1036x0_80_0_0_0d3b3010d2e2ed010a9055ba04cacbb0.jpg
РИА Новости

Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit

23:57 22.10.2019
105
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.
Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.
"После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке", - написал Туск в Twitter.
Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС.
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
Вчера, 22:34РИА Новости
Британское правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit
011006
Обсудить 0
BrexitЕвросоюзДональд ТускВ мире
Рекомендуем
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
Британское правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit
РИА
Новости
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
ЕК ждет от правительства Британии информации о дальнейших шагах по Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания
Британские депутаты отказались рассматривать билль о Brexit за три дня
Лента
новостей
Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Британские депутаты поддержали законопроект о Brexit во втором чтении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
США в курсе заявления Эрдогана о желании обладать ядерным оружием
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Сенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента
Американский сенатор выступил против приема Северной Македонии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Американский военнослужащий в Сирии
Экс-сотрудник госдепа: США стоит сделать "работу над ошибками" по Сирии
Боливия
В Боливии в ходе протестов задержали 27 человек
Сенатор Пол Рэнд
Сенатор Пол считает, что США должны начать говорить с Асадом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния