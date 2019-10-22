Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.

"После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке", - написал Туск в Twitter.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 октября 2019 г.