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РИА Новости

Избирательный суд Боливии пообещал огласить итоги выборов президента в срок

23:49 22.10.2019
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновЖители Боливии выбирают президента
Жители Боливии выбирают президента
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Верховный избирательный суд Боливии осудил нападения манифестантов на избирательные участки и сообщил, что окончательные результаты голосования на выборах президента страны будут объявлены до 3 ноября.
"Официальные результаты будут объявлены в срок, установленный законом", - говорится в заявлении суда. Согласно законодательству Боливии, крайним сроком публикации окончательных результатов всеобщих выборов 2019 года является 3 ноября.
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Избирательный орган призвал граждан сохранить атмосферу мира, в которой проходили выборы, и осудил акты насилия и нападения на здания региональных избирательных судов, которые выполняли функцию избирательных участков и комиссий.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стали известны предварительные итоги голосования, согласно которым в первом туре победил действующий президент Эво Моралес.
Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
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