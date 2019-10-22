Избирательный суд Боливии пообещал огласить итоги выборов президента в срок

ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Верховный избирательный суд Боливии осудил нападения манифестантов на избирательные участки и сообщил, что окончательные результаты голосования на выборах президента страны будут объявлены до 3 ноября.

"Официальные результаты будут объявлены в срок, установленный законом", - говорится в заявлении суда. Согласно законодательству Боливии, крайним сроком публикации окончательных результатов всеобщих выборов 2019 года является 3 ноября.

Избирательный орган призвал граждан сохранить атмосферу мира, в которой проходили выборы, и осудил акты насилия и нападения на здания региональных избирательных судов, которые выполняли функцию избирательных участков и комиссий.

Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стали известны предварительные итоги голосования, согласно которым в первом туре победил действующий президент Эво Моралес.