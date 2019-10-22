Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.

Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.

"К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в заявлении Тейлора, опубликованном в газете Washington Post

По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал именно публичное заявление о расследовании. Посол США в ЕС Гордон Сондленд, утверждает Тейлор, даже договорился с Зеленским, что тот даст интервью телеканалу CNN, где прозвучат необходимые слова, иначе, как понял дипломат, США "подвесят" вопрос выделения помощи. Однако впоследствии это интервью не состоялось.

Тэйлор также заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью "неформального канала политики США на Украине".

И.о. посла подчеркнул, что сам он входил в "постоянно действующий" канал, однако имел доступ и к "нерегулярному" каналу в той мере, в которой Волкер и Сондленд посвящали его в некоторые разговоры.

Как ранее стало известно из опубликованных текстовых сообщений бывшего спецпосланника США по Украине Курта Волкера, Тейлор высказывал серьезные обеспокоенности относительно заморозки военной помощи Украине и усматривал в этом желание президента Трампа получить выгоду для своей политической кампании. Тогда дипломат предупредил официальные лица в Вашингтоне: с заморозкой помощи США уже пошатнули веру украинцев.

Демократы палаты представителей США расследуют, превысил ли Трамп полномочия, находясь у власти, когда попросил власти в Киеве начать расследование против своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Свидетели дают показания в закрытом режиме в специально защищенном помещении в конгрессе - так называемом "СКИФе" (SCIF, Sensitive Compartmented Information Facilities, что означает "пункт сбора и обработки секретной информации с особым режимом хранения"). Это помещение предназначено для работы с секретными документами.