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РИА Новости
Война в Сирии

Политолог считает, что Россия способствует сближению Турции и Сирии

23:44 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 22 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Россия, подписавшая с Турцией меморандум по Сирии, способствует сближению Анкары и Дамаска, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
"В этом меморандуме Турция и Россия впервые сделали акцент на Аданском соглашении (1998 года между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана). Это свидетельствует о том, что Россия прилагает усилия для реализации положений этого соглашения и стремится к сближению Турции и Сирии. Очень важно, что впервые упоминаются совместные действия российских военных и сирийских пограничников. Тем самым Турция косвенно признает деятельность пограничников (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Сезер.
По его словам, самым важным результатом соглашения для Турции станет эвакуация сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа и Телль-Рифата.
"С этим меморандумом Турция потеряла возможность проводить операцию на востоке Евфрата", - добавил собеседник агентства.
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