Политолог считает, что Россия способствует сближению Турции и Сирии

АНКАРА, 22 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Россия, подписавшая с Турцией меморандум по Сирии, способствует сближению Анкары и Дамаска, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

"В этом меморандуме Турция и Россия впервые сделали акцент на Аданском соглашении (1998 года между Турцией и Сирией о борьбе с Рабочей партией Курдистана). Это свидетельствует о том, что Россия прилагает усилия для реализации положений этого соглашения и стремится к сближению Турции и Сирии. Очень важно, что впервые упоминаются совместные действия российских военных и сирийских пограничников. Тем самым Турция косвенно признает деятельность пограничников (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Сезер.

По его словам, самым важным результатом соглашения для Турции станет эвакуация сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа и Телль-Рифата.