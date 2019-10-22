Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Крупный пожар в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 23.22 пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшей угрозы распространения огня нет.

Как позднее уточнили в МЧС, "в 23.48 открытое горение удалось полностью ликвидировать".