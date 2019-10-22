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РИА Новости

Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

23:30 22.10.2019 (обновлено: 23:51 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Крупный пожар в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 23.22 пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дальнейшей угрозы распространения огня нет.
Как позднее уточнили в МЧС, "в 23.48 открытое горение удалось полностью ликвидировать".
Ранее в МЧС сообщили, что огонь вспыхнул в ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы.
Учения МЧС
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