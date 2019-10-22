США призвали КНДР вернуться за стол переговоров

"Президент (Дональд) Трамп показал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации. Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров", - сказал Вуд.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, ранее проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров. По его словам, которые привело агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".США призывают КНДР вернуться за стол переговоров - госдеп