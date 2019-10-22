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РИА Новости

США призвали КНДР вернуться за стол переговоров

23:10 22.10.2019 (обновлено: 23:22 22.10.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ООН, 22 окт – РИА Новости. США призывают КНДР вернуться за стол переговоров, заявил, постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, выступая в Первом комитете ГА ООН.
"Президент (Дональд) Трамп показал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации. Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров", - сказал Вуд.
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Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, ранее проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров. По его словам, которые привело агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".США призывают КНДР вернуться за стол переговоров - госдеп
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Государственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
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