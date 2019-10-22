Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

ДАМАСК, 22 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.

"Президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом, а те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за нынешнюю ситуацию (на севере Сирии – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.

Также сирийский президент заявил о необходимости возвращения беженцев в Сирию. По его словам, Дамаск продолжит борьбу с терроризмом и оккупацией на всей территории всеми законными способами.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета. Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу.