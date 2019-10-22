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РИА Новости

Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

22:57 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАМАСК, 22 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
"Президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом, а те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за нынешнюю ситуацию (на севере Сирии – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.
Также сирийский президент заявил о необходимости возвращения беженцев в Сирию. По его словам, Дамаск продолжит борьбу с терроризмом и оккупацией на всей территории всеми законными способами.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета. Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу.
По итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник в Сочи было подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
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