США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган

АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"США не полностью выполнили свои обещания. Мы сделаем необходимые шаги. Если мы пойдем на компромиссы, то откроем путь для террористической организации", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России