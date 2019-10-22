США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"США не полностью выполнили свои обещания. Мы сделаем необходимые шаги. Если мы пойдем на компромиссы, то откроем путь для террористической организации", - цитирует Эрдогана телеканал NTV

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.