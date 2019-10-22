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РИА Новости
Война в Сирии
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США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган

22:54 22.10.2019 (обновлено: 23:26 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"США не полностью выполнили свои обещания. Мы сделаем необходимые шаги. Если мы пойдем на компромиссы, то откроем путь для террористической организации", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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