Силовики проведут оперативное совещание в районе перестрелки под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы в ближайшее время проведут совещание на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт, возникший из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое находятся в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

"Скоро будет совещание силовиков по дальнейшим действиям, всех полиция собирает", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что руководство района также находится на месте ЧП.

Комментарием полиции по данному вопросу РИА Новости пока не располагает.