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РИА Новости

Силовики проведут оперативное совещание в районе перестрелки под Ростовом

22:47 22.10.2019 (обновлено: 05:59 23.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы в ближайшее время проведут совещание на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт, возникший из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое находятся в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
"Скоро будет совещание силовиков по дальнейшим действиям, всех полиция собирает", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что руководство района также находится на месте ЧП.
Комментарием полиции по данному вопросу РИА Новости пока не располагает.
По информации источника в правоохранительных органах, на месте работают "ОМОН и не только".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 19:38РИА Новости
Криминалисты приступили к работе на месте перестрелки в Ростовской области
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Ростов-на-ДонуПроисшествия
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Вот и 90 начали возвращаться,когда человеческая жизнь и гроша ломаного не стоила.
22 октября, 23:25
АСАлександр Сафронов
610105
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