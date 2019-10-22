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РИА Новости

Британское правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit

22:34 22.10.2019 (обновлено: 05:02 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство отказалось от обсуждения с оппозицией сроков рассмотрения соглашения о Brexit и представило повестку работы парламента до конца недели, согласно которой парламентарии будут обсуждать внутриполитические и экономические вопросы.
После того как депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер-министр Борис Джонсон, глава кабинета приостановил обсуждение этого документа. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал правительство к сотрудничеству с оппозицией для выработки приемлемого графика дебатов по сделке о Brexit. Согласно процедуре, лидер палаты общин должен был огласить повестку дальнейших заседаний, которую определяет кабинет министров
"В среду парламентарии продолжат обсуждение тронной речи королевы (касающейся внутренних вопросов страны). Темой слушаний будет национальная система здравоохранения NHS. В четверг планируется завершить обсуждение тронной речи королевы. В пятницу палата общин не заседает", - сказал, выступая лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг.
Отвечая на его выступление, "теневой" лидер палаты общин Валери Ваз повторила призыв Корбина к сотрудничеству и указала, что для того, чтобы текст соглашения с ЕС был утвержден, необходимо согласовать устраивающий всех график его рассмотрения.
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