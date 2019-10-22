Силуанов пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года

БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Налоговая нагрузка в России на малый бизнес не увеличится до 2024 года, заявил во вторник в эфире Налоговая нагрузка в России на малый бизнес не увеличится до 2024 года, заявил во вторник в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно и эта позиция будет выдерживаться", - сказал Силуанов.

Он напомнил, есть новая форма бизнеса – это самозанятость, существующая в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний день такая форма очень востребована и уже зарегистрировано 240 тысяч самозанятых.

Эта форма бизнеса – технология будущего. Это выход из тени, эта та задача, которую мы ставили. Зарегистрировался - заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% - если услуга оказана предприятию. Антон Силуанов первый вице-премьер, министр финансов России первый вице-премьер, министр финансов России