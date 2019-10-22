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РИА Новости

Силуанов пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года

22:31 22.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Налоговая нагрузка в России на малый бизнес не увеличится до 2024 года, заявил во вторник в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно и эта позиция будет выдерживаться", - сказал Силуанов.
Он напомнил, есть новая форма бизнеса – это самозанятость, существующая в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний день такая форма очень востребована и уже зарегистрировано 240 тысяч самозанятых.

Эта форма бизнеса – технология будущего. Это выход из тени, эта та задача, которую мы ставили. Зарегистрировался - заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% - если услуга оказана предприятию.

Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме
Антон Силуанов
первый вице-премьер, министр финансов России
По его словам, налоговой службе при этом необходимо создать продукт, который сможет выявить предприятия, специально переводящие своих работников на данную форму, чтобы избежать налоговых выплат.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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