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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии

22:26 22.10.2019 (обновлено: 22:32 22.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN.
Такое заявление глава Пентагона сделал, комментируя критику решения Вашингтона о выводе американских войск из Сирии. Он сообщил журналистам, что на северо-востоке Сирии были заключены под стражу порядка 11 тысяч боевиков ИГ. Министр обороны отметил, что несмотря на опасения, что их могут выпустить на свободу после вывода американских войск, большая их часть по-прежнему находится в тюрьмах.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что из тюрем на севере Сирии сбежали порядка 500 террористов. По его данным, это произошло за двое суток, когда часть охраны была снята.
"У нас есть данные только о том, что сбежали немногим более 100 боевиков", - сообщил Эспер.
Он также добавил, что отряды арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) продолжают охранять подконтрольные им тюрьмы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр армии США Марк Эспер
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