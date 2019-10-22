Пентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN

Такое заявление глава Пентагона сделал, комментируя критику решения Вашингтона о выводе американских войск из Сирии. Он сообщил журналистам, что на северо-востоке Сирии были заключены под стражу порядка 11 тысяч боевиков ИГ. Министр обороны отметил, что несмотря на опасения, что их могут выпустить на свободу после вывода американских войск, большая их часть по-прежнему находится в тюрьмах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что из тюрем на севере Сирии сбежали порядка 500 террористов. По его данным, это произошло за двое суток, когда часть охраны была снята.

"У нас есть данные только о том, что сбежали немногим более 100 боевиков", - сообщил Эспер.