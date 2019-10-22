Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T22:50Z
https://ria.ru/20191022/1560089320.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155993/54/1559935425_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_dc6957d76564ba4b893e09acad6ba083.jpg
РИА Новости

Власти Мексики пообещали задержать сына наркобарона Коротышки

22:22 22.10.2019 (обновлено: 22:50 22.10.2019)
356
© REUTERS / Jesus BustamanteВооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
© REUTERS / Jesus Bustamante
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Власти Мексики не прекратят попытки задержать Овидио Гусмана, одного из сыновей наркобарона Коротышки, после провала операции в Кулиакане, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.
"Безнаказанности быть не может, единственное условие - необходимо позаботиться о населении. Не должно быть так называемого "косвенного ущерба", - сказал Обрадор, в ответ на вопрос журналиста о том, планируют ли власти в ближайшие дни вновь попытаться задержать Гусмана.
Ранее Обрадор признал провал операции по задержанию Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, которая привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Де-факто, боевики картеля "Синалоа" вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь, которого задержал после перестрелки совместный патруль минобороны и нацгвардии.
По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками воспользовались заключённые местной тюрьмы: сбежали 55 преступников.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
19 октября, 06:04РИА Новости
Сенат Мексики пересмотрит стратегию госбезопасности после провала в Синалоа
Информация о провале операции и освобождении наркоторговца вызвала широкий общественный резонанс в стране. Оппозиция и ряд общественных деятелей заявили об "утрате государственности" и обвинили власти в заключении соглашений с представителями преступного мира.
По словам президента Обрадора, решение об освобождении Гусмана и прекращении операции было вызвано стремлением сохранить человеческие жизни, а сам он не вправе был рисковать жизнями солдат и гражданского населения.
28-летний Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Сам Коротышка в июле был приговорен к США к пожизненному заключению. Коротышка отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
18 октября, 03:14РИА Новости
Власти Мексики заявили о задержании одного из сыновей наркобарона Коротышки
030030
Обсудить 1
Мехико (штат)Андрес Мануэль Лопес ОбрадорКулиаканВ мире
Рекомендуем
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов
РИА
Новости
Полиция в Мексике
В центре Мехико нашли нарколаборатории, арсенал и склад готовой продукции
Здание Капитолия в Вашингтоне
Сенат США ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО
Президент Боливии Эво Моралес
Эксперт прокомментировал победу Моралеса на выборах в Боливии
Лента
новостей
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Педро Санчес закончил визит в Барселону, не встретившись с Кимом Торрой
Сейсмограф. Архивное фото
В Индонезии произошло землетрясение
Панорама Тегерана, Иран
Тегеран передал ООН данные о нападении на иранский танкер в Красном море
Возложение цветов у Театрального центра на Дубровке
Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года
Наручники
Япония подтвердила задержание профессора в Китае
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Межгосударственные отношения России и Египта
Жандармы Буркина-Фасо и армейские силы патрулируют улицы после нападения на кафе. 13 августа 2017
Неизвестные напали на деревню в Буркина-Фасо, сообщают местные СМИ
Здание учебного театра Т.И. им.Бориса Щукина
Театральный институт имени Бориса Щукина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния