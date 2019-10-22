Власти Мексики пообещали задержать сына наркобарона Коротышки

Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Власти Мексики не прекратят попытки задержать Овидио Гусмана, одного из сыновей наркобарона Коротышки, после провала операции в Кулиакане, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Власти Мексики не прекратят попытки задержать Овидио Гусмана, одного из сыновей наркобарона Коротышки, после провала операции в Кулиакане, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter

"Безнаказанности быть не может, единственное условие - необходимо позаботиться о населении. Не должно быть так называемого "косвенного ущерба", - сказал Обрадор, в ответ на вопрос журналиста о том, планируют ли власти в ближайшие дни вновь попытаться задержать Гусмана.

Ранее Обрадор признал провал операции по задержанию Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, которая привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Де-факто, боевики картеля "Синалоа" вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь, которого задержал после перестрелки совместный патруль минобороны и нацгвардии.

По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками воспользовались заключённые местной тюрьмы: сбежали 55 преступников.

Информация о провале операции и освобождении наркоторговца вызвала широкий общественный резонанс в стране. Оппозиция и ряд общественных деятелей заявили об "утрате государственности" и обвинили власти в заключении соглашений с представителями преступного мира.

По словам президента Обрадора, решение об освобождении Гусмана и прекращении операции было вызвано стремлением сохранить человеческие жизни, а сам он не вправе был рисковать жизнями солдат и гражданского населения.

28-летний Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.