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РИА Новости

ЕК ждет от правительства Британии информации о дальнейших шагах по Brexit

22:19 22.10.2019 (обновлено: 22:31 22.10.2019)
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкФлаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ждёт от правительства Великобритании информации о дальнейших шагах по Brexit на фоне ситуации с рассмотрением сделки о "разводе" в парламенте страны, написала в своём Twitter представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.
"Еврокомиссия принимает к сведению результаты сегодняшнего вечера и ожидает, что правительство Великобритании сообщит нам о следующих шагах. Председатель Евросовета Дональд Туск консультируется с лидерами (остающихся в ЕС стран - ред.) по запросу Великобритании об отсрочке (даты Brexit - ред.) до 31 января 2020 года", - сообщила она.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь она подлежит ратификации парламентом Великобритании и Европарламентом.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось. Великобритания при этом попросила ЕС отложить Brexit до конца января.
Во вторник же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел сокрушительное поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать сделку о Brexit в трехдневный срок. Ранее Джонсон предупреждал, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.
Затем Джонсон приостановил рассмотрение сделки о Brexit до решения ЕС касательно отсрочки даты "развода".
Если же Евросоюз согласится продлить срок Brexit, хотя Джонсон уговаривает этого не делать, то в Великобритании в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания
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