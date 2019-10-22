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РИА Новости

В Крыму в ДТП два человека погибли и пятеро пострадали

22:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" и "ВАЗ 2102", ехавшим следом.
"В результате ДТП погибли два пассажира "Приоры", водитель сильно травмирован, доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира "Газели" и пассажир "ВАЗ 2102", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Обеспечено бесперебойное движение автотранспорта в районе аварии.
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