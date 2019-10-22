В Крыму в ДТП два человека погибли и пятеро пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в районе села Полтавка Красногвардейского района Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Газель" и "ВАЗ 2102", ехавшим следом.

"В результате ДТП погибли два пассажира "Приоры", водитель сильно травмирован, доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира "Газели" и пассажир "ВАЗ 2102", - говорится в сообщении.