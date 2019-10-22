Путин проинформировал Асада о положениях меморандума России и Турции

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом", - сообщил Песков.

"Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.), продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи", - добавил он.

По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений.