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РИА Новости

Бундеcбанк предложил повысить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

22:12 22.10.2019
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© AP Photo / Joerg SarbachПожилая пара в Куксхафене, Германия
Пожилая пара в Куксхафене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Федеральный банк Германии (Бундесбанк) предложил повысить пенсионный возраст в стране до 69,3 года, однако новые правила могут коснуться лишь граждан, родившихся в 2001 году или позднее.
Соответствующее предложение Бундесбанк озвучил в октябрьском ежемесячном докладе. Эксперты банка отмечают, что в последние годы ситуация с пенсионным страхованием оставалась относительно "ненапряженной". Причинами этого называют проведенные правительством реформы, паузу в демографических изменениях и хорошую динамику на рынке труда. "Взносы снизились, а выплаты были расширены", - отмечается в документе.
Но в будущем "демографические изменения будут оказывать давление на пенсии". "Ожидается, что ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию. Федеральное правительство намерено провести в долгосрочном периоде пенсионную реформу", - поясняется далее.
Эксперты напоминают, что к началу 2030-х годов (с 2031 года) пенсионный возраст повысится до 67 лет (на пенсию начнут выходить люди, родившиеся не раньше 1964 года).
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"Началом реформы могла бы стать дальнейшая увязка (пенсионного возраста) в соответствии с ростом продолжительности жизни. Это рекомендуют международные организации. Например, это позволило бы после 2030-х годов так повышать пенсионный возраст, чтобы баланс между пенсионным возрастом и временем трудовой активности оставался стабильным (вместо того, как происходит сейчас, чтобы постоянно нарушаться в пользу первого). Возрастающая продолжительность жизни тогда может быть привязана к более длительному трудовому стажу, но в то же время и срок пенсии будет увеличиваться. Пенсионный возраст для этого следовало бы поднять к 2070 году до 69,3 лет", - говорится в докладе.
В результате срок трудовой деятельности будет продлен, что позитивно скажется на социальных отчислениях и налоговой системе, а также повысится сама пенсия за счет более длительного срока выплаты пенсионных взносов.
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