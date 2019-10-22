Бундеcбанк предложил повысить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Федеральный банк Германии (Бундесбанк) предложил повысить пенсионный возраст в стране до 69,3 года, однако новые правила могут коснуться лишь граждан, родившихся в 2001 году или позднее.

Соответствующее предложение Бундесбанк озвучил в октябрьском ежемесячном докладе. Эксперты банка отмечают, что в последние годы ситуация с пенсионным страхованием оставалась относительно "ненапряженной". Причинами этого называют проведенные правительством реформы, паузу в демографических изменениях и хорошую динамику на рынке труда. "Взносы снизились, а выплаты были расширены", - отмечается в документе.

Но в будущем "демографические изменения будут оказывать давление на пенсии". "Ожидается, что ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию. Федеральное правительство намерено провести в долгосрочном периоде пенсионную реформу", - поясняется далее.

Эксперты напоминают, что к началу 2030-х годов (с 2031 года) пенсионный возраст повысится до 67 лет (на пенсию начнут выходить люди, родившиеся не раньше 1964 года).

"Началом реформы могла бы стать дальнейшая увязка (пенсионного возраста) в соответствии с ростом продолжительности жизни. Это рекомендуют международные организации. Например, это позволило бы после 2030-х годов так повышать пенсионный возраст, чтобы баланс между пенсионным возрастом и временем трудовой активности оставался стабильным (вместо того, как происходит сейчас, чтобы постоянно нарушаться в пользу первого). Возрастающая продолжительность жизни тогда может быть привязана к более длительному трудовому стажу, но в то же время и срок пенсии будет увеличиваться. Пенсионный возраст для этого следовало бы поднять к 2070 году до 69,3 лет", - говорится в докладе.