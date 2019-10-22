Косачев назвал встречу Путина и Эрдогана триумфом дипломатии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана в Сочи стали победой дипломатии и провалом политики угроз.

"В любом случае ключевое - это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу", - написал сенатор в Facebook.

Косачев добавил, что за последние годы именно Россия постепенно обрела признанную всеми ключевую роль в мирном урегулировании в Сирии. Сенатор подчеркнул, что важное преимущество РФ по сравнению со сторонниками "санкционной дипломатии" в том, что Россия не использует своё положение в ущерб другим сторонам и умеет договариваться.

Он также назвал состоявшиеся переговоры "мастер-классом от Путина и Эрдогана в Сочи".

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"По сути именно Путин и Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учёт интересов всех сторон", - подчеркнул Косачев.