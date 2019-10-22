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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев назвал встречу Путина и Эрдогана триумфом дипломатии

22:06 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана в Сочи стали победой дипломатии и провалом политики угроз.
"В любом случае ключевое - это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу", - написал сенатор в Facebook.
Косачев добавил, что за последние годы именно Россия постепенно обрела признанную всеми ключевую роль в мирном урегулировании в Сирии. Сенатор подчеркнул, что важное преимущество РФ по сравнению со сторонниками "санкционной дипломатии" в том, что Россия не использует своё положение в ущерб другим сторонам и умеет договариваться.
Он также назвал состоявшиеся переговоры "мастер-классом от Путина и Эрдогана в Сочи".
"По сути именно Путин и Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учёт интересов всех сторон", - подчеркнул Косачев.
Президенты России и Турции во вторник в Сочи приняли меморандум по ситуации в Сирии, который, по мнению лидеров, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничные службы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего начнется российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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