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РИА Новости

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

22:01 22.10.2019 (обновлено: 02:46 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.
"В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги - ред). И глава государства поставил задачу Госсекретариату (Совбеза - ред.) и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт", - приводит слова Зася белорусская телерадиокомпания.
Он пояснил, что речь идет о прибытии в Литву подразделений американской бронетанковой дивизии, при этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Зась отметил, что этот полигон является одним из самых крупных в Литве. Более того, американских военных до сих пор не было в стране. Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем.
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Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности.
"Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами? Пусть они сами принимают решение", - сказал он.
Зась также вновь озвучил озабоченность белорусской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года.
"Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - напомнил он, обратив внимание, что во время учений планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент разными способами.
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Он также заметил, что эти масштабные учения пройдут на фоне нарастания противостояния между центрами силы, практики возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. "Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - констатировал госсекретарь Совбеза.
По данным Sputnik Литва, танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли 21 октября в Литву. Чуть ранее в октябре в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Ожидается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.

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Станислав ЗасьАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАБезопасностьВ мире
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