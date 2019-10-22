Пентагон не исключил, что Турцию обвинят в военных преступлениях в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер во вторник не исключил предъявления Турции обвинений в военных преступлениях в ходе военной операции в Сирии, если их факт будет установлен.
"Я видел эти сообщения (о предполагаемых преступлениях военных против гражданских лиц и вооруженных сил сирийских курдов – ред.) тоже. Мы их изучаем, они ужасны, если они правдивы, я думаю, что они правдивы, они могут быть расценены как военные преступления. Я думаю, что мы продолжим следить за этим, я думаю, что тот, кто виновен в них, должен понести наказание, в нескольких случаях это может быть правительство Турции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября сообщил, что турецкая военная операция прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России