Пентагон не исключил, что Турцию обвинят в военных преступлениях в Сирии

"Я видел эти сообщения (о предполагаемых преступлениях военных против гражданских лиц и вооруженных сил сирийских курдов – ред.) тоже. Мы их изучаем, они ужасны, если они правдивы, я думаю, что они правдивы, они могут быть расценены как военные преступления. Я думаю, что мы продолжим следить за этим, я думаю, что тот, кто виновен в них, должен понести наказание, в нескольких случаях это может быть правительство Турции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.